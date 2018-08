Contenuti Suggeriti

Delicious ti insegna a fare la pizza. No, non è l’ultima delle trovate pubblicitarie, ma un modo per cercare nuovi collaboratori che siano motivati e realmente interessati perché, quello del pizzaiolo, non è un lavoro per tutti, comporta notevoli sacrifici e rinunce ma dà anche tantissime soddisfazioni.



«Il nostro staff ha bisogno di un nuovo elemento, di qualcuno che ci aiuti a realizzare le pizze tanto amate dai nostri clienti», ha esordito Francesco Capogna, titolare di Delicious Pizza Corato.

Gli unici requisiti richiesti sono buona volontà, voglia di imparare, impegnoe un’età compresa tra i 20 ed i 30 anni.

«Non importa se si tratti di una persona già esperta nel settoreo di una alle prime armi, tanto ti insegneremo noi tutti i trucchi del mestiere come apprezzare le materie prime di qualità e ad utilizzarle al meglio», concludono da Delicious.

Le nostre specialità

Delicious Pizza apre 5 anni fa a Corato in via Matteo Renato Imbriani, 71.

La continua ricerca di prodotti di qualità provenienti da diverse zone della Puglia, assieme all’innovazione, rappresentano il punto di partenza per soddisfare il palato dei clienti di Delicious Pizza.

Originalità negli abbinamenti, un’incredibile varietà di prodotti e l’attenzione verso il cliente, hanno reso la pizzeria in pochi anni, un punto di riferimento nel panorama delle pizzerie take away coratine.

«Vi invitiamo a provare le novità gastronomiche di Delicious Pizza tra cui l’ultima arrivata, la croccante pinsa romana, una schiacciatina da condirecon gli ingredienti che più preferisci», dice Francesco.

Tanti i prodotti da forno tra cui scegliere come: la pizza alla pala, le pizze gourmet, la pizza metro, le focaccelle, le baguette ed il famosissimo panuozzo farcito. Tutti i prodotti vengono realizzati in più varianti attraverso l’utilizzo di deversi impasti e farine di altissima qualità.

Per informazioni rivolgersi ai numeri :

- 080. 91 41 816

- 366. 31 24289

Seguici su Facebook Delicious Pizza Corato