Da Murgià Tributo a Pino Daniele con i Musicanti

Da qualche giorno Piazza Oberdan è illuminata a festa. I tavoli di Murgià sono pronti ad accogliere clienti in cerca di un momento di relax, di un angolo in cui il tempo sembra non passare ed in cui è possibile gustare ottimo cibo ed ascoltare grande musica.

Leonardo Superbo, proprietariodella pizzeria Murgià, ha pensato, con la collaborazione di Sergio Porcelli, ad una serie di eventi settimanali che animeranno le serate estive.

«Il primo appuntamento è fissato per il 7 giugno, data in cui inaugureremo ufficialmente la sede estiva e vedrà come protagonisti i Musicanti con il loro personalissimo tributo al grande Pino Daniele», dicono da Murgià.

Un’occasione ghiotta per gli amanti della pizza gourmet targata Murgià e della buona musica.

L’attesa è quasi finita.

Musicanti

La band esegue un vasto repertorio di brani del cantautore partenopeo proponendoli con arrangiamenti che ricalcano quelli originali, in un caloroso “Tributo a Pino Daniele”.

La band è composta da: Roberto Sallustio voce, Vincezo Campanale tastiere, Luigi Sforza chitarra, Marcello Zinni basso, Claudio Binetti Batteria.

Organizzazione Sergio Porcelli.

I prossimi appuntamenti

Ogni settimana uno spettacolo diverso, un’atmosfera unica ed irripetibile che si snoderà attraverso alcune delle canzonidei protagonisti che hanno reso famosa la musica italiana nel mondo. Dopo i musicanti con il loro omaggio a Pino Daniele, il 14 giugno sarà il turno della serata dedicata a Biagio Antonacci, il 21 giugno toccherà omaggio a Lucio Dalla infine il 28 giugno omaggio a Rino Gaetano.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi ai numeri:

329. 391 97 65 oppure 349. 429 76 93.

Pizzeria Murgià è in Piazza Oberdan n° 23, a Corato.