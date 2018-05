Contenuti Suggeriti

Per il Circolo Tennis “G. Tandoi” di Corato questo è un anno importante in quanto ricorre la 25^ edizione del suo campo estivo di sport e giochi vari “Estate Fuori Strada”.

A partire dal Mercoledì 13 giugno e per 9 settimane lo staff Estate Fuori Strada apre le porte a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni, divisi in gruppi in base alla fascia di età.

Disposto su una vasta area tutta recintata, arredato da strutture sportive quali: 5 campi da tennis, 1 campo di calcetto, 2 campi di volley, 1 campo di basket e una piscina, è immerso in tantissimo verde, con un parco ombreggiato dove poter correre, giocare e divertirsi in piena tranquillità e sicurezza.

L’equipe di intrattenitori, selezionati accuratamente al termine di un lungo corso di formazione, sono il vero punto di forza dell’ Estate Fuori Strada . Pronti per accoglierebambini e ragazzi con mille giochi sportivi, avviando i piccoli ospiti albasket, volley, tennis e calcio, attività che si alterneranno nell’arco della settimana e laboratori ludico/creativi.

Rinfrescanti bagni in piscina, biciclettate(svolte nel parco della struttura), cacce al tesoro e il tanto atteso “spettacolo di mezza estate” che ogni anno vede andare in scena tutti i partecipanti dell’Estate Fuori Strada con esibizioni di vario genere, completeranno la vasta gamma di attività che da anni contraddistingue questo campo estivo.

I nostri servizi:

- apertura del campo estivo dalle 07:50 fino alle 17:00 dal lunedì al venerdì;

- bus navetta casa per casa;

- servizio mensa;

- possibilità di personalizzare gli orari e le settimane;

- possibilità del “sabato in piscina”.

Ma l’estate del “Tandoi” non è solo portatrice sana di giochi e divertimento, sono infatti aperte le iscrizioni ai corsi di tennis per adulti e bambini, di diverso livello. Per chi è impossibilitato a frequentare dei corsi con cadenza settimanale è possibile fissare delle lezioni private, a qualsiasi ora della giornata.

Info presso la segreteria del Circolo Tennis “G. Tandoi” Ass. sportiva dilettantistica - Corato o contattando i numeri:

080/8724742 - 392/6502560