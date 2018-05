Al Murgià “6 di martedì”

Contenuti Suggeriti

La promozione del territorio passa anche dai prodotti tipici.



Lo sa bene Leonardo Superbo, proprietario della pizzeria Murgià, che per far conoscere le pizze gourmet del suo ristorante ha pensato a questa imperdibile offerta.

« L’obiettivo è quello di incuriosire il palato dei nostri clienti ma soprattutto dei nuovi» conferma il titolare.

Gli accostamenti ricercati ed inaspettati sorprenderanno anche i palati più esigenti di chi ricerca costantemente i sapori della tradizione murgiana.

Murgià, Murgetta e Murgià estate, sono solo alcune delle proposte di “Mestr Piombin”, soprannome di Leonardo; tutte dai gusti decisi e moderni.

Tutti gli ingredienti utilizzati sono di altissima qualità e provenienti anche dal territorio murgiano.

Altra importante caratteristica che rende speciale il Murgià è la lievitazione lenta, di almeno 72. ore e l’uso di solo lievito madre naturale.

«Dare a tutti l’opportunità di assaggiare le nostre pizze, soprattutto agli scettici, ai puristi della pizza, è la nostra sfida. Con soli sei euro ogni martedì, per un periodo limitato, i clienti potranno degustare le nostre pizze gourmet.

In più a breve i nostri clienti potranno partecipare ad una serie di eventi in occasione dell’apertura della sede estiva in Piazza Oberdan» spiega Leonardo.





Prenotazioni

Per prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 329 391 9765.