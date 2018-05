Contenuti Suggeriti

Da qualche mese a Corato in Viale Ettore Fieramosca, 98, è nato Solution Print, il posto giusto dove personalizzare le tue stampe sia per le attività confini promozionali che per i privati.



Antonio Liso, giovanissimo proprietario di Solution Print, può contare su un’esperienza di ben sei anni nel settore, durante la quale ha potuto apprendere i metodi di lavoro e specializzarsi nel ricamo personalizzato, vero e proprio fiore all’occhiello della sua attività.

Servizi

Tantissimi sono i servizi che è in grado di offrire ai propri clienti Solution Print, dai prodotti di cancelleria per ufficio, alle metodologie di stampa più moderne e all’avanguardia, sino al ricamo personalizzato.

«Nella mia attività la parola d’ordine è customizzazione, ovvero rendere qualunque cosa altamente personalizzabile», precisa Antonio.

Grafica: realizziamo grafiche promozionali di grande impatto

Stampa: qualunque tipo di stampa desideri, noi di Solution Print abbiamo quella giusta per te

Oggettistica promozionale: il nome della tua azienda su una vasta gamma di oggetti personalizzabili

Abbigliamento da lavoro e sportivo: la divisa customizzata per rendere riconoscibile la tua attività o la maglia per il torneo di calcetto

Articoli per ufficio: la cancelleria ad ottimi prezzi

Timbri personalizzati: per i tuoi documenti

Incisione e taglio laser: le ultime tecnologie al tuo servizio

Premiazioni sportive: coppe, targhe e medaglie per tutte le premiazioni

Serigrafia: non solo per le attività commerciali ma anche peri privati è possibile personalizzare la tua t-shirt o felpa

Gadget: tanti articoli da regalo da poter personalizzare in ogni occasione (tazze, cuscini, puzzles)

Ricamo: un tocco di eleganza per divise ed accessori, grazie all’utilizzo di due macchine ricamatrici ultramoderne.

Passa a trovarci e non perdere la strepitosa promozione con ricamo su maglia a partire da 0.99 euro!

Contatti

Solution Print di Liso Antonio

Viale Ettore Fieramosca, 98

Tel: 080.6455702