In occasione dell’imminente apertura della sede estiva e del lancio del nuovo menù di pizzeria Murgià, abbiamo incontrato Leonardo Superbo, proprietario dell’attività, per farci raccontare della sue idee da “pazzo in cucina” e della passione con cui ogni giorno accoglie i suoi clienti.



Da circa vent’anni nel settore della ristorazione, Leonardo, detto “Mestr Piombin”, ha deciso di coniugare nella filosofia del suo locale prodotti tipici murgiani ed abbinamenti inaspettati; tutto all’ insegna della qualità e della stagionalità dei prodotti.

L’atmosfera estiva, quasi magica, che si respira nella sede estiva rende Murgià il luogo perfetto dove trascorrere una piacevole serata in totale relax, gustando dell’ottimo cibo.

Qual è la tua idea di pizza?

«Per me la pizza è soprattutto passione; ciò che mi ha spinto ad iniziare l’attività è la voglia di realizzare qualcosa di diverso, ricercato, che rendesse uniche le mie pizze.

I miei collaboratori mi definiscono un pazzo in cucina perché riesco ad abbinare sapori inaspettati e stagionalità dei prodotti.Un esempio è la pizza Murgià, con crema di zucca, mozzarella e amaretti sbriciolati, a cui in uscita si aggiungono speck, stracciatella e scorza di limone.

Murgià è deliziosa anche nella sua versione estiva che prevede come ingrediente principale i fioroni, accompagnati da mozzarella prosciutto crudo e bufalina. Questa pizza è nata per caso; nel periodo estivo regna sovrano il frutto del fiorone, da qui l’idea di utilizzare questo ingrediente atipico per la pizza.

Un’altra storia particolare è quella della Pizza Berardina, in onore di una cliente, che ha come ingrediente l’uva, anche questa legata alla stagionalità».

Quale tipologia di impasti utilizzate?

«Murgià per i suoi impasti utilizza solo lievito madre naturale, non industriale, e farina macinata a pietra di tipo 1, rigorosamente di origine 100% italiana.

Una lievitazione lenta, di 72 ore, e l’uso del cosiddetto “Crisciend”, lievito madre tramandato da generazioni, rendono le nostre pizze adatte anche agli “stomaci più delicati”, come un cliente ha scritto in una recensione.

Per i più esigenti realizziamo impasti speciali come quello al grano arso, alla canapa, integrale o ancora ai sette cereali».

Per prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 329 391 9765.