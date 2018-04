Perché rischiamo che le nostre spiagge scompaiano in questo secolo

Contenuti Suggeriti

L'estate è ormai alle porte e sembrano esserci tutti i presupposti per bissare il record di turisti balneari del 2017 - anno in cui ben 90 milioni di visitatori da tutto il mondo hanno passato le vacanze estive sulle coste italiane.

Che questo tipo di turismo sia fondamentale per l'economia del paese è cosa ovvia. Meno scontata è la minaccia che si affaccia all'orizzonte e che potrebbe portare all'estinzione delle spiagge prima del 2100. Può sembrare un allarmismo esagerato ma, a conti fatti, se si considera il ritmo con cui aumentano le migrazioni verso centri urbani e l'immensa mole di calcestruzzo utilizzata da paesi come la Cina (che da sola impiega circa il 60% della produzione mondiale di cemento), la notizia non dovrebbe trovarci troppo sorpresi.

Il problema sta anche nell'impossibilità di utilizzare la sabbia del deserto come aggregante per la formazione del calcestruzzo (data la sua struttura troppo rotonda), portando i grandi produttori ad estrarre sabbia marina. Per questo motivo anche Dubai, in pieno deserto, deve importare sabbia dall'Australia per arricchire il proprio skyline.

Il pianeta però non riesce a sopperire al fabbisogno di sabbia che il settore edile richiede, specie se si tiene conto che un granello di sabbia impiega dai 100 ai 1000 anni per arrivare dalle rocce erose alle coste. All'emergenza ambientale si aggiunge poi la minaccia della criminalità organizzata che monopolizza l'estrazione di questa risorsa in diversi angoli del mondo. Solo per citare uno degli innumerevoli casi: lungo il Vasai Creek, in India, ben 75.000 persone sono sfruttate illegalmente per tuffarsi fino a 15 m e ripescare sabbia dal fondale.

La tendenza a costruire, anche per sfruttare una nuova bolla immobiliare, si sta rivelando un vicolo cieco da cui sembra difficile uscire. Eppure qualcosa si sta muovendo, soprattutto per quanto riguarda l'elaborazione di processi alternativi, capaci di evitare o ridurre al minimo l'impiego di sabbia a scopo edile.

In tempi recenti due francesi hanno brevettato un sistema per impiegare l'argilla al posto del calcestruzzo, senza bisogno di cottura. Anche vetro (soprattutto i frantumi più piccoli), calcestruzzo riciclato e terra battuta (fondamentale nella tecnica costruttiva del pisé) sembrano poter fornire delle soluzioni che, se non eradicano il problema, tentano per lo meno di lenirne gli effetti nocivi.

La strada è in salita ma la speranza è che una maggior presa di coscienza del problema possa spronare chiunque sia coinvolto a trovare una soluzione in tempi brevi.

Fonti e dati: TradeMachines





