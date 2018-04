Contenuti Suggeriti

La bellezza va costruita e coltivata. È questo l’obiettivo del Centro Estetico Armonia di Corato in via Masotti, 2/A. Armonia nasce grazie all’esperienza pluriennale maturata nel settore di Maria Lastella, professionista che vanta numerose esperienze nei diversi settori dell’estetica ed altrettanti diplomi ottenuti dopo aver frequentato importanti corsi di qualificazione.



“Nel mio lavoro è importante essere sempre pronti a seguire le novità nel campo dell’estetica e le ultime scoperte in fatto ditecnologie da applicare” afferma la proprietaria Maria. “Ciascuno ha qualcosa di bello da scoprire, l’attenzione è la chiave della scoperta”.

Con queste parole si presenta il centro estetico e benessere “Armonia”.

Servizi

Disponendo delle attrezzature più adeguate per l’estetica, la dermocosmesi ed il relax, Armonia offre numerosi servizi sia per uomo che per donna,utili a ritrovare il proprio equilibrio.

Dalla depilazione, manicuree pedicure,ai trattamenti viso/corpo, make up, laser diodo e massaggi (rilassanti, linfodrenanti, decontratturanti e sportivi).

I trattamenti viso/corpo vengono effettuati con l’ausilio di Skin Infusion, innovativo dispositivo in grado di nutrire, riparare e prevenire gli inestetismi cutanei del viso e del corpo, mentre per i massaggi armonia si avvale della collaborazione di un massaggiatore professionista certificato.

Per saperne di più passa a trovarci o contattaci, siamo in via Masotti 2/A, a Corato.

Tel. 080.321.65.79 - 340.07.818.24