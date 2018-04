Contenuti Suggeriti

Realizzare una piscina è una forma di investimento che apporta all’immobile una maggiorazione del 40% in termini di valore. Finalmente lontani dalle temperature rigide dell’ inverno cominciamo e con l’inizio della bella stagione, è arrivato il momento di installare la tua nuova piscina.

La giusta soluzione è System Edil Group, esperti da anni nella realizzazione e progettazione di piscine pubbliche e private, ma anche centri benessere. Per ogni esigenza Sistem Edil Group propone soluzioni adatte alle richieste della sua clientela. Poter godere di una vasta gamma di prodotti, dalla sauna al bagno turco, dai percorsi kneipp alle cabine della neve, dalle vasche idromassaggio alle piscine relax, rende confortevole la scelta del cliente.



System Edil Group assicura ai suoi clienti competenza e qualità in materia di certificazione e di caratteristiche conformi alle normative vigenti.

Fondata nel 2007, con sedein via Trani, 102 a Corato, System Edil Groupsempre aggiornata sulle normative “UNI 10637”, vanta partner esclusivi come Astral Poole Hayward. Realizzare una piscina, inoltre, è una forma di investimento in quantoapporta all’immobileuna maggiorazione del 40% in termini di valore. Grazie a prezzi vantaggiosi ed estremamente concorrenziali Sistem Edil Groupgarantisce ai suoi clienti un ottimo rapporto qualità –prezzo.

System Edil Group

Una tradizione lunga oltre 10 anni, permette oggi a System Edil Group di essere un’azienda leader nel settore piscine.

Spaziando tra piscine residenziali, pubbliche e terapeutiche,wellness e spa private e pubbliche,System Edil Group offre al cliente un servizio completo assistendolo dalla consulenza alla progettazione, dalla costruzione agli interventi di manutenzione.

Dopo la realizzazione della piscina System Edil Group non abbandona mai il cliente, ma lo segue sia nella manutenzione ordinaria che straordinaria, oltre che nella fornitura dei prodotti specificiper il trattamento acque.

Infatti, ricercando la soluzione più consona ad ogni impianto, System Edil Group propone diverse formule di assistenza: con contratto di manutenzione (annuale o stagionale) oppure una con formula a passaggio, stabilendo con cliente la periodicità e gli orari degli interventi.

Ogni sogno, ogni necessità, ogni luogosono unici e per questo siamo sempre attenti alle richieste dei nostri clienti e siamo in grado di proporreloro soluzioni adeguate al budget ed alle esigenze specifiche di ognuno.

System Edil Group è sinonimo di garanzia, affidabilità e qualità.



Telefono: 080.3593031 |

Email: info@systemedilpiscine.it

Visita il nostro sito: http://www.systemedilpiscine.it/