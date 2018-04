Contenuti Suggeriti

Il 25 febbraio la Scuola di danza Dance Lab ha partecipato al “Concorso regionale CSEN Danza Puglia” presso l’Anche Cinema di Bari, con i ragazzi dei corsi di danza classica base, di danza classica livello intermedio, il corso di modern funky e il corso di danza moderna.

Una esperienza di crescita, di confronto con altre Scuole, una giornata di nuove amicizie, di condivisione, di forti emozioni e di gioia per i risultati ottenuti.

Dopo mesi di prove e di lezioni intensificate, è arrivato finalmente il giorno del concorso e allievi e genitori, insieme agli insegnanti, si sono dati appuntamento, presto al mattino, per recarsitutti insieme a Bari. Le esibizioni, davanti ad una giuria qualificata, presieduta da Mia Molinari, sono state energiche e coinvolgenti.

Gli allievi della Scuola Dance Lab hanno conseguito i seguenti risultati: 1° premio nella categoria passo a due di danza classica per Giorgia Piccolomo e Andrea Roselli; 2° premio per la categoria danza classica per gli allievi Federica Amorese, Maria Barile, Gaia De Robertis, Michela De Robertis, Sara D’ingeo, Rosalba Gaudiano, Catrina Iannone, Marialuisa Liantonio, Martina Mascoli, Giorgia Piccolomo, Andrea Roselli e Angelica Zucaro; 2° premio per la categoria danza moderna per gli allievi Federica Amorese, Gloria Amorese, Maria Barile, Gaia De Robertis, Sara D’Ingeo , Giulia Falco, Rosalba Gaudiano, Catrina Iannone, Marialuisa Liantonio, Martina Malcangi, Elisa Mangione, AsiaPellegrino, Giorgia Piccolomo, Andrea Roselli, Paola Sciarretta, Katia Simone; 3° premio per la categoria danza classica per gli allievi Giada Amorese, Matilde Avella, Valeria Battigaglia, Martina Berardi, Marialuisa Cialdella, Giulia Diaferia, Rita Manfredi, Matilde Mazzilli, Giulia Oteri, Ginevra Papagni, Gaia Papaleo, Rebecca Patruno e Atena Piccarreta.

Gli allievi del corso di danza classica hanno inoltre vinto una borsa di studio per lo stage “Winter Dance” che si terrà a Molfetta a gennaio 2019, dove saranno presenti grandi nomi di fama internazionale della Danza.

Febbrile attività per la Scuola Dance Lab che sta lavorando ad un nuovo progetto: nel mese di aprile ospiterà per uno stage Gabriele Esposito, vincitore di “Amici di Maria De Filippi” per la stagione 2015/2016 e ballerino professionista nell’attuale stagione, ballerino per le trasmissioni “Music” di Paolo Bonolis, “Furore” di Alessandro Greco, “Wind Music Awards”, per “Adesso tour” di Emma Marrone e, in teatro,per l’Ambasciata Americana in USA e per il Ballet Preljocaj in Francia. Lo stage offrirà una ulteriore occasione di studio e approfondimento ai suoi valenti ed entusiasti allievi.

La Scuola Dance Lab, già impegnatissima nella progettazione e nel lavoro coreografico, vi dà appuntamento a giugno, nei giorni 21 e 22, per il suo Spettacolo di fine anno accademico, Don Quixote, “un omaggio ai grandi slanci, alle idee e ai sogni”.