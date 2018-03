SonicArt apre le porte della nuova sede

Contenuti Suggeriti

Dopo l'inaugurazione di sabato 24 marzo alle 18.30, la nuova sede dello storico store cittadino dedicato a musica, libri e video, è finalmente pronta ad accogliere i propri clienti.



Tante le novità messe in atto per il nuovo contenitore culturale di SonicArt; prima tra tutte un nuovo spazio sviluppato solo per gli eventi il “B-side”, come il lato “B” dei vinili, dove autori, musicisti, ospitati periodicamente, avranno modo di confrontarsi con il pubblico.

« I clienti troveranno un negozio diverso rispetto al precedente; non solo libri, musica e video, ma anche “dintorni”, intesi come tutto ciò che ruota attorno al mondo artistico e culturale» dicono da SonicArt.

Grande spazio è stato riservato ai vinili, nuovi e vintage, con possibilità di ascolto tramite giradischi.

Ospite dell’inaugurazione di sabato, Federico Zampaglione, cantautore, regista e sceneggiatore italiano, frontman dei Tiromancino. Tanti i fan giunti nella nuova sede di Corso Mazzini 8 felici di poter chiedere un autografo e di scattare una foto con lui. Zampaglione ha inoltre eseguito alcuni brani accompagnato dalla sua chitarra.

L’ospite

Federico Zampaglione nasce a Roma il 29 giugno del 1968. Nel 1989 fonda i Tiromancino, band che pubblica 4 album fino al cambio di etichetta discografica avvenuta nel 2000. Con l'album La descrizione di un attimo ottiene riconoscimenti di critica e pubblico, anche grazie al brano Due destini, colonna sonora de Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek.

Tra i brani Per me è importante, Imparare dal vento ed Amore impossibile, che vede la collaborazione del padre Domenico. Zampaglione ha curato la sceneggiatura e la regia per il videoclip del brano Un tempo piccolo, con il quale ha vinto il primo premio Cinecittà e Cinefestival di Ravello come "Miglior videoclip italiano". Nel 2006 debutta nel mondo del cinema come regista, realizzando il suo primo lungometraggio intitolato Nero bifamiliare, progetto nel quale coinvolge la compagna di allora, l'attrice Claudia Gerini.