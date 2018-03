Contenuti Suggeriti

Come ogni famiglia coratina anche la famiglia De Benedittis ha un soprannome guadagnato grazie alla tempra, al carattere, alle qualità e alle doti del proprio capostipite. Da qui il nome del nostro B&B... Il Verdone.

Il Verdone B&B è situato a Corato, "cerniera" tra la Murgia ,ricca di emozionanti nuance di colori in cui domina il Castel del Monte, le ridenti marine di Trani e Bisceglie e le storiche cittadine di Bari e Barletta.

Facile da raggiungere in auto e con il treno. Infatti per chi proviene dall’autostrada, entrati in città, bisognerà solo percorrere via Aldo Moro per arrivare alla meta. La stazione Bari Nord collegata con l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari-Palese e con le stazione ferroviarie di Bari e Barletta dista dalla struttura solo 10 minuti a piedi.

Il caseggiato dei primi del 900,ristrutturato interamente nel 2016, ha camere distribuite su due livelli con ampia terrazza al secondo piano e balconi al primo piano. Le stanze luminosissime, sono dotate di servizi moderni e confortevoli e di bagni con ampie docce .Per l’arredamento nelle stanze si è scelto di accostare pezzi di design moderno ad arredi restaurati evocativi della tradizione/cultura pugliese. La camera doppia, Melo Cotogno, la singola,Ginestra, ela tripla,Fico, hanno la possibilità di aggiungere altri letti in caso di necessità.

Tutte le stanze hanno accesso alla Wi Fi e a librerie fornite di volumi classici, adatti a lettura - relax, e a testi prestigiosi che illustrano le bellezze artistico - naturali del territorio pugliese.

Il Verdone B&B è attrezzato in maniera completa per accogliere bambini di ogni età .I piu’ piccoli troveranno un fasciatoio, un comodo lettino ed un seggiolone moderno e sicuro; le mamme avranno la possibilità di preparare e conservare pasti per i propri piccoli poiché sono presenti in entrambi i pianicucine moderne ed attrezzate.

Gli ospiti a quattro zampe sono sempre ben accetti.





Camera "Melo Cotogno"

doppia -€ 60.00/ notte

Colazione inclusa - Bagno in camera - Possibilità di letto aggiunto

Camera "Fico"

tripla -€ 80.00 / notte

Colazione inclusa - Bagno in camera - Possibilità di letto aggiunto

Camera "Ginestra "

singola € 45.00 / notte

Colazione inclusa - Bagno in camera

Ogni letto aggiunto € 15,00 / notte

Uso della cucina € 10,00 / al giorno