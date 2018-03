​Connessione Internet: informarsi prima di scegliere

Contenuti Suggeriti

L’etichetta “banda ultra larga”, da oggi, non sarà appannaggio di tutte le connessioni: il Garante delle Comunicazioni ha infatti deciso che le compagnie e gli operatori Internet dovranno fare maggiore chiarezza sulle proprie offerte e sulle tecnologie usate. Questo andrà naturalmente a vantaggio dei consumatori, che potranno così valutare in modo più onesto ciò che il provider propone.

Nel dettaglio, i suddetti saranno costretti a specificare anche l’architettura Internet usata per la fibra. Le opzioni papabili sono cinque: FTTE, FTTN, FTTB, FTTH e infine FWA. Quali sono le differenze? La prima viaggia solo sul rame, la seconda su rame e cavi in fibra di vetro, e la terza idem (ma con una tecnologia poco usata in Italia). La FTTH, invece, è la fibra pura: quella che usa esclusivamente cavi in vetro. Infine la FWA, ovvero la fibra wireless come la LTE e il WiMax.



Qual è la differenza fra fibra ottica e ADSL?

È importante capire quale tipologia di connessione si sta per acquistare, facendo riferimento ai bollini che indicheranno il tipo di architettura Internet: questo per via delle nette differenze di velocità fra cavi in rame e in vetro. Qui occorre dunque spiegare la differenza fra fibra e ADSL: nel primo caso la connessione viaggia su cavi interamente in fibra di vetro, mentre nel secondo ciò accade su cavi in rame (quelli telefonici). Quest’ultimo caso porta a diversi svantaggi: la connessione viaggia più lenta, con interferenze e dunque senza poter garantire una stabilità di segnale oggi indispensabile per momenti come ad esempio lo streaming. Se si opta per la banda ultra larga, però, è bene verificare online la copertura della fibra nella propria zona, cosa che si può fare anche accedendo alla relativa pagina di Vodafone, uno dei provider di riferimento nel nostro Paese. Fatto questo, sarà possibile capire se si ha questa opportunità e in caso valutare se sceglierla o meno.

Internet: come scegliere l’offerta migliore?

Intanto è bene sottolineare che ad oggi esistono delle connessioni ADSL molto performanti, sebbene non possano reggere il confronto con la fibra. Per poter valutare tutto il set di opzioni in termini di collegamento, dunque, è sempre il caso di affidarsi ad uno strumento come lo speed test online: questo tool aiuta a simulare le diverse velocità dei diversi tipi di connessione, così da studiare quale di esse si adatta meglio ai propri scopi. Poi è meglio informarsi direttamente e in via preventiva sui prezzi di ciascuna compagnia: può capitare che i contratti prevedano alcuni costi aggiuntivi che non sempre sono chiari in un primo momento.