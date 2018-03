Contenuti Suggeriti

Gabriele Loiodice lavora nel campo della telefonia e dell'informatica da molti anni ed è riuscito a trasformare una grande passione in un lavoro. Il suo motto è: «con l' impegno fai quel che puoi, con la passione fai ciò che vuoi». Oggi è titolare di Smart Service, azienda di consulenza, servizi e assistenza.

Smart Service, situata in via Veronica Gambara, 33 offre un ampio ventaglio di consulenze e assistenza personalizzati, molti dei quali unici a Corato. Dalla sicurezza al recupero dati cancellati erroneamente o da dispositivi danneggiati. Dall'e-commerce alla vendita di accessori per la telefonia e l'informatica. E ancora: strategie di marketing low cost per piccole imprese e liberi professionisti, gestione privacy web, ottimizzazione pc, smartphone e tablet, siti web, pagine Facebook e persino servizio a domicilio.

La grande novità di Smart Service sono i corsi di formazione completamente personalizzabili che hanno già riscontrato un ottimo successo. Sono quattro e il cliente può decidere quante ore dedicare al corso scelto. "Internet, non è mai troppo tardi per navigare" è dedicato a quella fetta di utenti che vogliono imparare ad utilizzare meglio la rete, fondamentale oggi per connettersi al mondo. "Smartphone/tablet, non è mai troppo tardi per imparare ad utilizzare android/ios" si occupa di dispositivi mobili, ormai tra le mani di tutti. "Informatica, non è mai troppo tardi per imparare ad utilizzare il computer" insegna le basi di uno strumento preziosissimo. Infine "Vendere e comprare online, non è mai troppo tardi per risparmiare" è rivolto a chi desidera tuffarsi nel mondo del e-commerce in totale sicurezza.

Perchè istituire questi corsi? «Desideravo formare il cliente, metterlo a conoscenza delle capacità della tecnologia permettendo di sfruttarla a suo vantaggio. L'evoluzione di questo mondo corre velocemente ed è fondamentale stare al passo coi tempi, districandosi in una vera e propria giungla. Proteggere la propria privacy, utilizzare il commercio on-line per evitare di essere truffati, creare strategie di marketing sul web per promuovere il proprio brand sono alcuni dei motivi per i quali è fondamentale saper utilizzare gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione».

