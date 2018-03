Caso “Jeunesse”, tutti i segreti del network marketing

Contenuti Suggeriti

Network marketing, strategia di vendita e opportunità di crescita. Di questo, partendo dal caso “Jeunesse”, si parlerà durante l’incontro in programma per il 6 marzo al Nicotel Hotel di Corato.



Il meeting - patrocinato dal Comune di Corato - avrà inizio alle 21.00. Interverranno alcuni tra i più importanti esponenti del team aziendale tra cui Sabato Galasso e Davide Lauciello. Saranno loro a parlare degli aspetti più innovativi del network marketing e di come l’azienda americana Jeunesse, in pochi anni, abbia raggiunto traguardi e riconoscimenti aggiudicandosi il 14esimo posto nella Dsa, comitato di controllo che ne garantisce etica e credibilità.

La partecipazione all’incontro è gratuita per chiunque sia interessato e gli organizzatori consigliano massima puntualità.

«La pratica commerciale del Network Marketing - anticipano - è in fase espansiva in tutto il mondo, Europa ed Italia compresa, scontrandosi con una cultura del commercio, a noi tutti nota e profondamente radicalizzata a livello mondiale.

Il fenomeno, tuttavia, riguarda interessantissimi aspetti economici, ma anche sociologici e di studio dei comportamenti dei consumatori sul mercato, diventando così oggetto di valutazione da un punto di vista sociale e in tempi di sempre maggiore povertà ed indebolimento della classe media della popolazione ed oltremodo meritevole della positiva connotazione, che in molti casi è andata via via aggiudicandosi.

Il “sistema” e la rete ad esso connesso permette ad un qualsiasi individuo di scommettere su se stesso e realizzare una vera e propria svolta nell’ambito di una carriera professionale, personale ed economica, cambiando così la propria vita e quella di tutte le persone che di riflesso possono beneficiarne – un caso tutto italiano, quello di Stefania Lo Gatto, incaricata alle vendite per conto della società Jeunesse, massimo leader mondiale in tale settore.

È per altro evidente, l’importanza strategica che nell’ambito dello stesso, deve rivestire “l’etica aziendale” e la valorizzazione della cultura che vicendevolmente accompagneranno il percorso formativo e professionalizzante degli individui, che costituiranno la “rete”.

Interessante, a tal proposito, è il caso della multinazionale americana Jeunesse, leader nel settore della longevità e al quattordicesimo posto nella Direct Selling Association, fondata in Florida da Randy Ray e Wendy Lewis il 9 settembre del 2009 che pone le basi per esaminare più da vicino ed in chiave sociale, un’opportunità lavorativa che con impegno e dedizione può rivelarsi allettante per chiunque decida di aprire la mente ad un settore al momento ancora inesplorato».