Si riapriranno alle 12 del 19 febbraio 2018 i termini per presentare alla Regione Puglia, per il tramite del portale Puglia Sociale, delle domande di sostegno economico al pagamento della retta mensile per la fruizione dei Centri Diurni per le Demenze iscritti al Catalogo Regionale.

Lo rende noto Villa Anita, il Centro Diurno per le Demenze di Terlizzi, che ricorda che alla domanda devono essere allegati tutti i documenti necessari, a cominciare dall’ISEE in corso di validità. Grazie al sostegno della Regione Puglia, dunque, anche le famiglie con un reddito basso e/o una capacità di spesa molto limitata possono usufruire dei servizi del Centro Diurno: nei casi di maggiore difficoltà economica, infatti, il sostegno della Regione Puglia può arrivare a coprire il 100% della quota sociale della Retta, al netto di una franchigia di soli 50 euro mensili.

“Due terzi dei nostri pazienti usufruiscono dei cosiddetti Buoni di Servizio della Regione Puglia con percentuali di contribuzione che arrivano anche all’80% della quota sociale” fanno sapere dalla Direzione di Villa Anita “e dunque solo un terzo sostiene in proprio la spesa della retta, a dimostrazione del fatto che chiunque può usufruire del Centro Diurno”.

Le domande per l’assegnazione dei Buoni di Servizio potranno essere presentate a partire dal 19 febbraio ed entro le ore 12:00 del 15 marzo: la segreteria del Centro Diurno per le Demenze Villa Anita è a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie ed anche per fornire assistenza in fase di presentazione delle domande tramite la piattaforma informatica.

Nel frattempo procedono sempre al meglio le attività del Centro: la qualità degli interventi, testimoniata non solo dai riscontri obiettivi e dai feedback dei famigliari dei pazienti ma anche dalla totale assenza di interruzioni di trattamento e dal costante aumento del numero dei pazienti (già 21 su 30 posti disponibili), si affianca alla rigorosità dei criteri scientifici con i quali il Centro Diurno Villa Anita (sotto la direzione attenta del Prof. Paolo Livrea) assolve ai proprio compiti diagnostici e clinici: “Qualità e quantità devono sempre viaggiare insieme” precisano i responsabili di Villa Anita “vogliamo essere d’aiuto a tanti ma senza perdere di vista l’importanza della personalizzazione di ciascun intervento e i fatti ci stanno dando ragione perché vediamo all’orizzonte la possibilità di arrivare ad utilizzare tutti i posti disponibili già a pochi mesi dall’avvio delle attività: la soddisfazione dei famigliari e i risultati raggiunti creano un effetto virtuoso di allargamento della platea degli assistiti”.

Dal mese di dicembre, intanto, ha preso il via anche il servizio di trasporto dei pazienti: tale servizio, operato con la preziosa collaborazione della Associazione Ruvo Soccorso, è un ulteriore sostegno a quelle famiglie sulle cui spalle, spesso fin troppo provate, grava l’intero peso della malattia del proprio caro.