10 anni di sportswear: Zagaria Sport inaugura il nuovo store

Contenuti Suggeriti

Tutto è nato con il punto vendita New Ege-Sport & Intimo in Via di Vittorio n°72 nel febbraio 2008. Rosario Zagaria ed il suo staff da 10 anni si occupano con competenza e dedizione di abbigliamento sportivo ed intimo.

Sviluppatosi come negozio di intimo e homewear, il dinamismo imprenditoriale di Rosario Zagaria ha portato a far sì che l’attività si ampliasse con una sempre maggiore proposta di abbigliamento sportivo, sino ad arrivare all’ accordo, rivelatosi vincente ,con il marchio internazionale “Givova”. È così che nel maggio del 2008 nasce il primo Givova Point in Puglia. La lungimiranza, unita alla indiscussa qualità dei prodotti, hanno reso la piccola realtà imprenditoriale da cui Rosario Zagaria era partito, un punto di riferimento per tutti gli sportivi.

La nuova sede

Un trasferimento necessario quello di Zagaria Sport che per accogliere in maniera migliore la sua affezionata clientela ha deciso di ampliare il suo punto vendita in città cambiando collocazione. Ben 170 mq di rinnovata superficie pronta a diventare la casa dell’abbigliamento sportivo e del tempo libero. Grazie all’assortimento uomo, donna e bambino, Zagaria Sport è il luogo ideale dove trovare ottima qualità e professionalità per tutta la famiglia. Appuntamento al 9 febbraio, ore 19.30 in Via della Macina n° 1, per l’inaugurazione con un ospite a sorpresa.

E-commerce

I prezzi di fabbrica, quindi estremamente convenienti per il cliente, hanno reso possibile anche l’apertura di una piattaforma e-commerce collegata al sito www.zagariasport.it. Uno step in più che ha permesso a tanti clienti di acquistare direttamente da casa con un semplice click. In più vi è la possibilità di effettuare stampe personalizzate su magliette ed altri accessori. Tutto questo per soddisfare anche i clienti più esigenti.

Sostegno alle squadre locali

Zagaria Sport si impegna anche dando il suo sostegno alle squadre locali e promuovendo la sponsorizzazione del marchio Givova . Sponsor tecnico del U.S.D Corato Calcio 1946, dell’ A.S. Basket Corato, della A.S.D. POLIS Corato e della Fidelis Andria serie C, Zagaria Sport è rivenditore del merchandising ufficiale delle squadre citate e mecca per tutti i tifosi del nord barese.

Dieci anni di esperienza ed un futuro ancora tutto da scrivere per Rosario Zagaria ed il suo team di collaboratori.