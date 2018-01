Contenuti Suggeriti

Vendesi Attività di American Bar, in zona centralissima, ben avviato da 6 anni. Il locale di 35 mq circa, con gazebo esterno di 25 mq circa. Richiesta € 25.000,00 trattabili Copyright: n.c.

Vendesi Appartamento doppia esposizione, al 1° piano, no ascensore, di 80 mq circa, in zona Via Di Vittorio. 3 vani più accessori. Richiesta € 93.000,00 trattabili. Classe energetica G Copyright: n.c.

Sono tantissimi gli italiani che desiderano una casa di proprietà. Si tratta del resto di un bene che nella cultura italiana ha ancora la priorità su molti altri, un sogno che tantissime persone desiderano realizzare, anche prima di pensare allo studio dei figli o ad avere una pensione integrativa.



La spesa mensile per la casa è spesso una voce consistente del budget familiare che, negli ultimi anni di crisi, ha visto una drastica riduzione.

Conviene effettivamente comprare casa o è consigliabile continuare a vivere in affitto?

Una domanda che in molti continuano a farsi e a cui è difficile dare risposta. Senza ombra di dubbio però, è necessario affidarsi ad operatori specializzati e competenti in grado di fornire servizi immobiliari come l’intermediazione, la consulenza e la valutazione dell’immobile.

L’agenzia

La Conticchio Immobiliare è un’agenzia nata nel 2015 dalla determinazione di Annamaria Conticchio. Una donna forte e caparbia che si è fatta strada in un mercato con una radicata cultura maschilista come quello della compravendita degli immobili.

«La fatica nel fare questo mestiere la noti sul campo; ci sono sempre tantissime cose da fare, carte e documenti da portare a termine, persone da coinvolgere, è una lotta continua». Dice Annamaria Conticchio.

La Conticchio immobiliare in questi pochi anni si è fatta conoscere per l’impegno e la professionalità che è in grado di offrire occupandosi di investimenti che variano, dal più piccolo al più grande, con lo stesso grado di dedizione.

«Trasparenza ed affidabilità sono le parole chiave di questo settore, in cui credo veramente tanto. Siamo consapevoli di avere come oggetto del nostro lavoro il bene più importante per la vita dei nostri clienti e questo ci ha imposto un rigoroso metodo operativo basato su regole e principi ferrei. Seguiamo ogni fase riguardante la compravendita e la locazione immobiliare, mettendo a disposizione tutta la nostra assistenza di mediatori che va dal campo immobiliare, a quello creditizio e finanziario».

I nostri servizi

L’Agenzia Immobiliare Conticchio offre assistenza completa, che punta a far sentire il cliente coccolato ed in mani sicure. Segue tutti i passaggi: dalle perizie gratuite degli immobili alla gestione della compravendita e della locazione, dalla consulenza tecnica a quella giuridica, notarile e fiscale.

L’Agenzia inoltre si avvale di convenzioni con importanti istituti bancari per la scelta della soluzione ottimale di finanziamento per l’acquisto o per la ristrutturazione.

«Comprendere le esigenze dei nostri clienti è quello che sappiamo fare meglio e questo rappresenta per noi la base di un rapporto professionale, trasparente e di fiducia- sottolineano dalla Conticchio immobiliare- spesso sono proprio i nostri clienti a non volerci lasciare».

L’Agenzia Conticchio Immobiliare, sarà in grado di fornire al vostro immobile una piena visibilità sul mercato o di proporvi una delle tante opportunità già presenti in agenzia. Vieni a trovarci presso i nostri uffici in Via Duomo 39 a Corato, Sapremo darti tutte le informazioni che cerchi.

Le promo della settimana

Ogni settimana la Conticchio immobiliare prepara per i suoi clienti promozioni ad hoc, sulle quali è possibile restare aggiornati tramite pagina e gruppo Facebook Conticchio Immobiliare oppure accedendo al sito web www.conticchioimmobiliare.it