Chi pensa che il mondo degli autotrasporti sia riservato al genere maschile, commette un grave errore. Una cooperativa di trasporti coratina sta dimostrando che, nonostante i pregiudizi, quello dei trasporti non è un settore per soli uomini.

La Dea Trasporti SOC. COOP. AR.L nasce a Corato nel 2013, ma in realtà la vera anima dell’azienda si sviluppa tramite l’esperienza nel settore, quasi trentennale, di Angela Roselli.

Situata in Viale Vittorio Veneto n° 14 , è una società di trasporto merci conto terzi, a livello nazionale ed internazionale, che opera con mezzi di diverse caratteristiche e portate.

Una peculiarità distingue la Dea trasporti rispetto alle normali aziende che lavorano nel settore: è una società tutta al femminile a partire dalla responsabile amministrativa: Angela Roselli.

Quando e come nasce la Dea Trasporti?

«Opero nel settore da 27 anni, precisamente da appena diplomata e nel 2013, ho concretizzato l’ambiziosa idea di costituire la Dea Trasporti SOC. COOP. AR.L.».

Che tipo di servizi offrite ai vostri clienti?

«Il trasporto di merci per conto terzi deve basarsi su un rapporto di piena fiducia tra il committente ed il vettore e, se questa venisse a mancare, l’azienda perderebbe credibilità. La nostra azienda appunto, sviluppa tutta la filiera operativa in conformità alle normative vigenti, in particolare per quanto riguarda la: sicurezza, privacy, HACCP. Il punto di forza della nostra azienda è la capacità di adattarsi in modo flessibile alle necessità del cliente, offrendo massima trasparenza e correttezza.

In particolare ci occupiamo degli spostamenti su scala nazionale, trasportando prodotti di genere alimentare freschi e confezionati e collettame. Il nostro fiore all'occhiello? Il trasporto per importanti aziende florovivaistiche del territorio di fiori e piante. La nostra migliore pubblicità sono gli stessi autotrasportatori. Il passaparola è una parte fondamentale del nostro lavoro».

Come riuscite, da donne, a gestire un lavoro prettamente maschile?

«Un team di donne, come il nostro, gestisce non solo la parte amministrativa, ma anche gli innumerevoli imprevisti che questo lavoro ci pone, senza mai perdere il sorriso. In quanto la nostra azienda è una vera famiglia e lo dimostra il fatto che confrontandoci con i nostri autotrasportatori, riusciamo a risolvere qualsiasi avversità. Per tal motivo crediamo saldamente che la nostra forza sia l’unione ed il nostro motto “non mollare mai” è divenuto così il nostro stile di vita.

Pertanto con questa occasione ringrazio sinceramente le mie stimate collaboratrici: Rita, Marika, Marina e tutti i soci e i lavoratori che fermamente credono nel mio e nel nostro progetto».