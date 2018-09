Da piazza Di Vagno nasce ​“Corato che riparte”

“Corato che riparte”. È questo il nome scelto per la nuova associazione che raggruppa circa 30 ristoratori e commercianti del centro storico. Attualmente presieduta dal biscegliese Bartolo Storelli, l’associazione – libera ed indipendente - è nata da un’idea di Sergio Mastrapasqua.

Quali obiettivi vi siete posti?

«In primis vogliamo promuovere ed incentivare la zona centrale della città, porre maggiore attenzione rispetto ad essa e trovare soluzioni ai problemi che nel tempo si sono creati. Avvertiamo tutti il bisogno di maggiore sicurezza e controllo.

Ci piacerebbe riorganizzare gli orari della zona a traffico limitato, soprattutto nei giorni di pioggia: in questa come per altre questioni è fondamentale il dialogo con la pubblica amministrazione. Siamo disposti anche a metterci al lavoro per organizzare eventi».

Come mai il legale rappresentante non è coratino?

«Perché abbiamo voluto che a curare le relazioni con l’amministrazione e gli altri interlocutori istituzionali fosse una figura super partes».