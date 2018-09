Spazio alla fantasia, riparte “Il Festival del disegno”

L’associazione culturale “Lo Scrigno delle donne”, grazie a Carta Fabriano Italia, riporta in città i laboratori del più grande festival del disegno. Sarà il Museo della Città e del Territorio di Corato ad ospitare i tavoli dei partecipanti che si dedicheranno a disegnare con fantasia e creatività.

Le attività si svolgeranno per tre sabato consecutivi - il 15, il 22 e il 29 settembre - e nelle giornate del 6 e 14 ottobre. Si potrà colorare l'idea approvata da Fabriano, quella che consente a Corato di essere unita a persone di oltre 25 paesi in una grande festa della creatività.

«Il Big Draw Festival – scrivono dall’associazione - è dedicato a chiunque ami disegnare e anche a chi non crede di riuscirci. È l'occasione per sentirsi parte di una comunità globale che celebra il linguaggio universale del disegno. In tutta Italia durerà 31 giorni, dall'1 al 31 ottobre 2018 in tutto il mondo e da metà settembre fino metà ottobre in Italia.

I laboratori sono rivolti a bambini dai 7 anni e agli adulti, si svolgeranno dalle 17.30 alle 20.30. Non occorre portare alcun materiale: solo la fantasia. Per prenotazioni è necessario rivolgersi al numero dell’Info Point 080-8720861».