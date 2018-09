Servizio civile, il Movimento cristiano lavoratori cerca due volontari per “Articolo 3”

Altri due posti disponibili per i giovani che vogliano intraprendere l’esperienza del Servizio civile nazionale. A metterli a disposizione è il Movimento cristiano lavoratori.



Il progetto di chiama “Articolo 3”: «l’obiettivo generale è assistere le vittime di caporalato tra i migranti e gli immigrati nella Regione Puglia.

Come sancito dalla Legge 64/2001 al secondo, terzo e quinto comma dell’art.1 lo sviluppo del progetto favorirà la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, promuoverà la solidarietà attuando la tutela dei diritti sociali, contribuendo alla formazione civica e sociale e culturale dei giovani.

Attraverso gli obiettivi specifici e le attività a loro correlati l’impatto sociale sarà indirizzato all’assistenza, alla tutela e all’integrazione dei migranti e degli immigrati che per la scarsa conoscenza della lingua italiana, del sistema di tutela e assistenza sanitaria e per le altre difficoltà culturali non riescono a valorizzare la loro presenza in Italia, spesso rimanendo ai margini della società».

Possono candidarsi i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Le domande potranno essere consegnate presso la sede in piazza Vittorio Emanuele 60, entro le 18 del 28 settembre prossimo. Per scaricare il bando e i relativi allegati basta cliccare qui.