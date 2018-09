"Avis Music Night", le band salgono sul palco della donazione

Per avvicinare i più giovani al mondo della donazione. Con questo obiettivo l’Avis ha organizzato la seconda edizione di "Avis Music Night". Venerdì 21 settembre, dalle 19 a mezzanotte, l’appuntamento con la sezione “Giovani” è in piazza di Vagno.



La serata prevede la presenza del gazebo Avis per la distribuzione di materiale informativo riguardante la donazione. Sul palco si alterneranno musicisti e cantanti del panorama coratino, di diverse fasce d'età, che potranno spaziare tra diversi generi musicali. Saranno coinvolte le attività commerciali della piazza attraverso la vendita di ticket.

La serata prevede alcuni intervalli durante i quali verrà proiettato un video-spot della durata di 30-40 secondi per promuovere la donazione.

«ll nostro appuntamento – scrivono dalla la sezione Giovani della nostra Associazione Avis Comunale Corato - è stato organizzato perché la partecipazione giovanile scarseggia. Non c'è ricambio generazionale di volontari che donino periodicamente.

La fascia d'età più rappresentata tra i donatori è infatti quella compresa tra i 45 e i 60 anni, in diminuzione i giovani tra i 18 e i 35 anni. Per sopperire a questo problema, noi Avis Corato, con Avis Giovani, vorremmo promuovere eventi che possano avvicinare alla donazione ed incentivare chi già dona periodicamente ad una partecipazione più attiva alla vita associativa. L'intento è perseguire questo scopo scendendo in piazza, in questa occasione lo faremo con la seconda edizione di "Avis Music Night".

Durante la serata si esibiranno Giada Di Gennaro, Kaput Blue, Paracadutisti in Borghese, Petricor. Si svolgerà inoltre un live painting a cura di Fiorenza Procacci e Mariateresa Quercia, proiettato sul ledwall che fungerà da sfondo alle esibizioni musicali».