Gli anziani “guarda-cantiere” di Bari diventano una risorsa per il Comune. A Corato?

Mani dietro la schiena, oppure poggiate sulle reti che circondano i cantieri. Molto spesso con la giacca e il cappello, come se dovessero ancora andare in ufficio o al lavoro. Qualche volta con l’ombrello che svolge la funzione del bastone, così, giusto per avere un sostegno in più.

Sono così gli anziani che, a Corato come nel resto dell’Italia, scoprono nei cantieri uno spettacolo imperdibile. A Bologna li hanno definiti “umarell”: sono vere e proprie sentinelle del territorio. Per i più tecnologici è stata anche inventata una app che segnala i cantieri più vicini.

Il “fenomeno” non è passato inosservato al sindaco di Bari che ha pensato ad un progetto specifico per gli “umarell”: nel capoluogo di Regione, proprio grazie ad una segnalazione di uno di loro, è venuto a galla un rallentamento dei lavori a cui il Comune ha posto rimedio. “Questo significa prendersi cura della città” a dichiarato a tal proposito il sindaco Decaro. Da qui l’idea di facilitare il “compito” agli anziani “guarda-cantiere”: un pulmino li accompagnerà sui luoghi da osservare. L’idea è quella di rendere più accessibili le zone in cui si sta lavorando, con recinzioni a vista ed attraversamenti ad hoc.

A Bari, dove entro l’anno saranno aperti dieci cantieri, gli anziani avranno il loro da fare. Continueranno a chiacchierare tra loro e offrire il caffè agli operai, con una differenza rispetto a prima: il Comune vede in loro un valore aggiunto, una risorsa.

“È un’idea particolare - commenta Marina Mastromauro, amministratore delegato del Pastificio Granoro - Secondo me se ogni Comune adottasse una iniziativa simile sull’esempio del Sindaco di Bari sarebbe veramente una cosa utile per la comunità e anche per le finanze delle nostre città”.