«Rampe e buche, un pericolo per me e per tutti»: l'appello di un cittadino diversamente abile Copyright: CoratoLive.it

«Rampe e buche, un pericolo per me e per tutti»: l'appello di un cittadino diversamente abile Copyright: CoratoLive.it

«Rampe e buche, un pericolo per me e per tutti»: l'appello di un cittadino diversamente abile Copyright: CoratoLive.it

«Rampe e buche, un pericolo per me e per tutti»: l'appello di un cittadino diversamente abile Copyright: CoratoLive.it

«Rampe e buche, un pericolo per me e per tutti»: l'appello di un cittadino diversamente abile Copyright: CoratoLive.it

«Sono un ragazzo diversamente abile, mi sposto solo in carrozzina: per favore sistemate il prima possibile la rampa di accesso che si trova su corso Mazzini, tra la Banca di Puglia e Basilicata e la chiesa di San Giuseppe».

Parole semplici, che non hanno bisogno di troppi commenti. Che raccontano un disagio molto diffuso in città. Alcuni mesi fa, grazie alla collaborazione di un altro cittadino costretto ad utilizzare la sedia a rotelle, CoratoLive.it ha documento con un video e delle foto alcuni dei principali pericoli che si incontrano passeggiando in città.

I marciapiedi di corso Mazzini, in realtà, erano – e sono – una delle poche eccezioni: avendo le rampe di accesso e di discesa, abbattono le barriere architettoniche. Oggi però un giovane coratino, attraverso il numero whatsapp di CoratoLive.it, ha segnalato la necessità di un intervento.

«Quella strada – scrive - la faccio ogni giorno. Se non sto attento rischio di fare un incidente con la carrozzina, di ribaltarmi cadendo con il viso in avanti. Vi chiedo solo un favore: di mandare a sistemare questa rampa, non solo per me anche per altri che salgono e scendono. Ci si può davvero fare male». Le rampe, va detto, oltre che per le carrozzine dei disabili servono anche per i passeggini dei bambini.

«E poi – conclude il giovane coratino – oltre alle rampe, ci sono le buche sulle strade: proprio ieri ne ho trovata una enorme, a pochi metri dal commissariato di Polizia. Quella, come tante altre, è molto pericolosa: se danneggiano le ruote delle auto vi siete mai chiesti cosa sono in grado di provocare a noi disabili in carrozzina?».