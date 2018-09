​Torna in centro anche la “Fiera di Settembre”

Dopo il riscontro positivo registrato nel mese di maggio scorso in occasione della Fiera di San Cataldo, la Giunta Comunale ha deliberato di proporre in via sperimentale anche per l’imminente Fiera di Settembre (in programma lunedì 10 e martedì 11) il trasferimento dall’area attualmente destinata al mercato settimanale (Vie Santa Maria, San Silvestro, Azzariti e Coppi) a quella del centro cittadino compresa fra largo Plebiscito e corso Mazzini (carreggiata centrale) e fino a piazza Cesare Battisti.



La decisione è stata adottata dall’amministrazione comunale nella seduta di giunta del 7 settembre: come detto, il provvedimento è stato deliberato dopo aver valutato i risultati positivi registrati dal trasferimento in centro della Fiera di San Cataldo nella scorsa primavera, confermando l’opportunità di rivitalizzare questo tipo di eventi tradizionali, «ma è soprattutto - spiega il sindaco, Massimo Mazzilli - una decisione frutto di un lungo percorso di valutazioni politiche e tecniche, di incontri e proposte condivise con le associazioni di categoria ed operatori del commercio ambulante su aree pubbliche». Questo anche per «eliminare le criticità evidenziate in occasione della sperimentazione fatta a Maggio, e che dovrà tradursi in assetto definitivo nel Documento Strategico del Commercio di competenza del Consiglio Comunale».

Quest’anno alla Fiera di Settembre parteciperanno ben 53 operatori commerciali (come da richieste pervenute in Comune entro i termini di scadenza prestabiliti) che verranno collocati secondo un progetto redatto dagli Uffici Comunali competenti (Lavori Pubblici, Commercio e Polizia Locale con il supporto dell’Asipu S.r.l.), nelle strade prestabilite.

«Il ritorno della Fiera di Settembre nel centro cittadino - aggiunge l’assessore Pasquale Tarricone - confermerà l’utilità di riportare vivacità a questa tradizionale manifestazione, richiamando presenze nella zona del Centro Antico, in parallelo con le altre attività economiche in sede fissa presenti».

Tutto questo è frutto di «un grande lavoro svolto nella fase preparatoria dai nostri Uffici compenti e dagli Assessori Tarricone, insieme ai colleghi Mattia e Tatò - conclude Mazzilli - per la ottimale sistemazione degli espositori e per la cura delle misure di Safety e Security, oggi indispensabili per ogni tipo di manifestazione all’aperto. Il ringraziamento quindi a quanti hanno lavorato per l’organizzazione e a quanti permetteranno lo svolgimento ordinato della manifestazione».