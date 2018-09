La linea bio “Senatore Cappelli” di Granoro premiata al Sana per il Bio Awards 2018

La Granoro e i suoi nuovi prodotti protagonista al Sana di Bologna. La Linea Bio “Senatore Cappelli” si è aggiudicata la terza edizione del “Bio Awards 2018” risultando vincitrice nella categoria “Pasta Secca” dopo la selezione effettuata da una giuria composta da buyer dei diversi comparti appartenenti alle principali insegne di GD e DO, rappresentanti del dettaglio e operatori esperti del settore.

Alla cerimonia di premiazione, svoltasi oggi a Bologna in occasione della 30esima edizione del Sana, il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, ha ritirato il prestigioso riconoscimento Nicola De Palo, Responsabile Commerciale Italia di Area di Granoro.

L’iniziativa, un premio all’eccellenza dei prodotti assegnati dal retail promossa dalla rivista Bio&Consumi, intende valorizzare l’impegno delle aziende del settore che si sono distinte nell’ideazione, realizzazione e lancio sul mercato di prodotti innovativi.

La Linea Bio varietà “Senatore Cappelli”, nasce dall’idea del Pastificio Granoro di valorizzare l’agricoltura italiana, rivalutando le produzioni di grani antichi come la varietà Senatore Cappelli. Per quest’ultima Granoro ha sottoscritto un importante contratto di filiera con la Sis (Società Italiana Sementi), grazie al quale potrà garantire nella propria produzione di pasta Bio Granoro da varietà Cappelli, sia la provenienza che l’identità in purezza di questa varietà di grano duro dalle eccellenti qualità nutrizionali, ricca di amminoacidi, vitamine e minerali.

Le novità e gli apprezzamenti per la Linea Bio “Senatore Cappelli” non si fermano qui: il nuovo prodotto lanciato da Granoro è stato selezionato per il premio “Sial Award” che si svolgerà in occasione del Sial, l’evento fieristico in programma a Parigi dal 21 al 25 ottobre, da una giuria composta da esperti indipendenti, che valuterà i prodotti alimentari, le attrezzature e i servizi più innovativi progettati dagli espositori. La Linea Bio “Senatore Cappelli” sarà anche presente all’interno dell’Area Sial Innovation Paris 2018, l’osservatorio mondiale dell’innovazione alimentare unico sviluppato in collaborazione con XTC World Innovation.