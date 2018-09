Servizio civile nazionale, il Comune alla ricerca di dieci volontari

Un progetto dedicato agli anziani, ed uno ai più giovani: nell’ambito del “Bando per la selezione di 1331 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Puglia”, i Comune di Corato seleziona quattro volontari per il progetto “Ci vorrebbe un amico”, e sei volontari per il progetto “Piccoli giganti” (in entrambi i casi, un posto è riservato a candidati con bassa scolarità).

Di cosa si tratta. Il progetto “Ci vorrebbe un amico” riguarda l’assistenza agli anziani, per fornire loro (e ai loro familiari) le indicazioni per conoscere ed accedere ai servizi a loro dedicati, per aumentare i servizi a disposizione (welfare leggero e servizi di animazione) e per consentire un miglioramento della qualità della vita. Il divertimento, lo svago, le amicizie, sono infatti elementi fondamentali per mantenere la mente attiva e rallentare i processi di invecchiamento, così come l’assistenza adeguata è necessaria per chi ne ha bisogno.

Il progetto “Piccoli giganti” riguarda invece l’animazione culturale verso minori, l’educare i bambini alla pratica di comportamenti responsabili e sostenibili con l’obiettivo di offrire una mobilità intelligente, un ambiente di qualità, dei cittadini capaci ed informati, un modo di vivere intelligente, elementi chiave per la qualità della vita di una città. Il progetto, così come concepito, vuole fornire, tramite l’attività del Pedibus e attività di animazione culturale per i minori una risposta alle necessità educative ed ambientali del territorio. Questo progetto è finalizzato a consentire ai giovani di essere protagonisti del proprio futuro e di quello della propria città.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di una serie di requisiti, tra cui quello dell’età (dai 18 ai 28 anni); la durata del servizio è di 12 mesi, con un impegno settimanale di circa 30 ore in media; ai volontari sarà corrisposto un rimborso mensile forfettario di 433,80 euro. Tutte le informazioni riguardanti gli elementi fondamentali del progetto di Servizio Civile Nazionale, i criteri di selezione e i particolari requisiti richiesti ai volontari sono visionabili sul sito del Comune di Corato (www.comune.corato.ba.it, in homepage. Link utili: http://www.serviziocivile.gov.it http://serviziocivile.regione.puglia.it) nelle schede allegate. Ulteriori informazioni sul progetto, potranno essere richieste direttamente al Comune di Corato - Piazza Marconi, 12 dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì - telefono 080.9592278 - dott. Acella Luigi - email: luigi.acella@comune.corato.ba.it.

Le domande di ammissione devono essere redatte secondo le istruzioni riportate nel bando, e l’istanza di partecipazione alle selezioni deve pervenire, pena esclusione, entro le ore 23.59 del 28 settembre prossimo (ore 18 dello stesso giorno per consegna a mano). Ciascun giovane può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto. La data di avvio in servizio dei volontari è differenziata per i diversi progetti e viene stabilita tenendo conto del termine delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie.