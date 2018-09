Festa di fine estate con “La nota d’oro”

La 30esima edizione della Nota d’Oro ha scelto una delle ultime sere d’estate per vivere uno spettacolo nella location balneare “Oasi San Giacomo” di Molfetta.

L’appuntamento è per domenica 9 settembre, alle 19.30. Il direttore artistico del festival, Aldo Scaringella, ha radunato molti dei cantanti che sono stati premiati nelle precedenti edizioni.

Un’occasione emozionante che prende il nome di “Note di sera”, per riascoltare voci che hanno lasciato traccia nel corso della Nota d’Oro. Un percorso che, nello scorso mese di luglio, ha compiuto i suoi primi trent’anni.

Oltre ai cantanti, che ovviamente non saranno in competizione tra loro ma in una evocativa passerella canora, lo spettacolo ospiterà l’illusionista A.b.a., campione regionale pugliese 2018 – 1° classificato al primo Trofeo Agebeo; e poi ancora: la comicità di Franco Todisco e Enzo Altomare; i balli caraibici a cura di Ermanos Project di Luca e Maura della scuola Numero 1 di Molfetta.

Aldo Scaringella commenta: “ringrazio il dj Gianni Capurso che ha attivamente collaborato per la creazione di questo evento correlato alla Nota d’Oro; Rino Petruzzella, mio amico di esperienze storiche nelle radio degli anni ‘80 nonché responsabile dell’Oasi San Giacomo e infine “Solution Print” di Corato per la realizzazione dei gadget”.



A presentare lo spettacolo, Pierluigi Auricchio da 21 anni alla conduzione della Nota d’Oro. L’ingresso è gratuito con possibilità di prenotazione al 3420077319.