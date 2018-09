DigithOn 2018, una startup coratina alla maratona delle idee digitali

Anche quest'anno giovani inventor da tutta Italia si ritroveranno a Bisceglie per partecipare a DigithOn, la maratona delle idee digitali in programma dal 6 al 9 settembre ideata da Francesco Boccia.



Sono 100 le startup selezionate che, sul palco delle Vecchie Segherie, avranno a disposizione 5 minuti per convincere analisti e investitori sulla bontà e sulla potenzialità dell'idea che potrebbe aggiudicarsi uno dei premi in palio: il primo, decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line, di 10mila offerto da Confindustria Bari-Bat, più altri 6 premi assegnati dagli altri partner di DigithOn.

Tra i partecipanti anche una startup proveniente da Corato: Pin Bike, il primo sistema per il rilascio di incentivi economici per chi utilizza la propria bici. Il tutto ruota intorno al brevetto proprietario che permette la certificazione della mobilità in bici. Il progetto prevede delle partnership con le amministrazioni comunali, dando ad esse uno strumento pratico per il monitoraggio e per elargire gli incentivi in un sistema ad economia circolare, coinvolgendo direttamente i cittadini e le attività locali.

DigithOn è la più importante rassegna italiana per la promozione delle startup digitali. Anche nell'edizione 2018 ci saranno interventi di ospiti illustri nel mondo dell'impresa, dello spettacolo e della politica, tra i quali il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio.

L'intero programma della manifestazione può essere consultato cliccando su www.digithon.it