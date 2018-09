La Fiera del Levante si presenta. Il neo presidente Casillo: «Provo grande emozione»

È stata presentata ieri a Bari la 82esima edizione della Fiera del Levante. Quest’anno la Campionaria si preannuncia ricca di novità grazie all’impegno di Nuova Fiera del Levante srl.

È l’anno del rinnovamento, del dialogo e delle relazioni in area mediterranea. Per la nostra città, è l'anno in cui per la prima volta la presidenza dell'Ente è affidata a un coratino, ovvero l'imprenditore Pasquale Casillo.

«La mia - ha affermato Casillo - è una grande emozione. Provo grande riconoscenza per chi mi ha conferito questo mandato così importante. Per me, un imprenditore molto attento al proprio territorio, un’occasione come questa è un grande privilegio. Lo stimolo è quello di poter contribuire all’analisi strategica della competizione globale, che è anche la parte più bella e gratificante del lavoro dell’imprenditore».

Dagli elementi di novità e di rinascita il presidente di Nuova Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi, è partito per introdurre l’incontro: «Abbiamo tutti quanti faticosamente lavorato in questi anni e credo che questo sia il primo riconoscimento di un lavoro di squadra fatto da tutte le parti sedute a questo tavolo. Ora guardiamo al futuro con concreto ottimismo. Le novità di questa edizione sono tante, le tradizioni sono tante, le innovazioni delle tradizioni sono tantissime: il modo migliore per conoscerle è venire e viverle».

«La Fiera del Levante - ha aggiunto il sindaco di Bari, Antonio Decaro - è da sempre un concentrato di energie, passione e identità. Anche nei momenti più bui, come tutti i baresi, ha saputo lottare e rialzarsi. Di questo voglio ringraziare tutte le persone qui presenti che, a vario titolo, ci hanno creduto e hanno lavorato per essere qui, fieri di essere nel futuro, come recita lo slogan della 82 esima Campionaria».

«Il compito delle istituzioni - ha concluso il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - non è esaurito, da domani inizia la competizione. Abbiamo costruito la macchina, ma ora bisogna correre e battere gli avversari. Il fatto che il presidente del Consiglio ci faccia l’onore di venire a Bari sabato significa che è ricominciato un rapporto virtuoso tra la Fiera del Levante e l’economia italiana».