“Festalfa Meeting”, tante occasioni per scoprire come “Dare alla luce se stesso”. Il programma

Anche quest’anno con il mese settembre arriva Festalfa Meeting, l’iniziativa portata avanti da don Gino Tarantini e dalla parrocchia di San Domenico.



Il titolo della 31esima edizione parla chiaro: “Dare alla luce se stesso”, una frase tratta dal sociologo/filosofo Erich Fromm.

«La scelta di questo tema - spiega don Gino Tarantini - è dettata dalla possibilità di favorire la scoperta di tutte quelle potenzialità che consentono a ciascuno di noi di conoscersi e acquisire atteggiamenti maturi nelle relazioni interpersonali e nella capacità di considerare l’altro nella sua libertà per condividere il suo essere se stesso».

Il programma

Sabato 8 settembre

Ore 20.00 con ingresso da via Poerio 20

Brindisi di apertura della 31a Edizione del Festalfa Meeting

“Dare alla luce se stessi” parliamone con... don Vito Martinelli, Parroco e Docente di Storia della Filosofia moderna e contemporanea presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari; Renato Brucoli, giornalista pubblicista, editore; Nunzio Calò, presidente associazione “Gocce nell’Oceano Onlus”; Maria Giovanna Mascolo, analista comportamentale, psicomotricista funzionale, danzamovimentoterapeuta; modera: Giuseppe Cantatore, giornalista.

Domenica 9 settembre

Ore 17:30 in Piazza Vittorio Emanuele:

“6° Trofeo Festalfa”: organizzato dal Team “Quarat Bike” di Corato. Prova di campionato regionale, categorie giovanissimi.

Lunedì 10 settembre

Ore 20.00 nell’oratorio con ingresso da via Poerio 20: conferenza di don Domenico Beneventi, parroco di Pietragalla - Diocesi di Acerenza e Docente di Teologia Pastorale presso l’Istituto Superiore di Teologia del Seminario di Basilicata su “il compito principale nella vita di ognuno è dare alla luce se stesso", per dirla con le parole di Eric Fromm

Martedì 11 settembre

Ore 20:00 “Nu & Nu” …e bruschetta nel chiostro parrocchiale con ingesso da via Poerio. Serata in allegra fraternità e musica a cura dei giovanissimi della parrocchia.

Mercoledì 12 settembre

Ore 16.30: torneo di burraco. Il torneo si svolgerà nel chiostro parrocchiale o in caso di pioggia in oratorio con ingresso da via Poerio 20. Quota di partecipazione 14 euro a coppia. Saranno premiate le prime 3 coppie. Per le iscrizioni rivolgersi in parrocchia dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 19.00 alle 21.00 (info 080. 8721402)

Giovedì 13 settembre

Ore 19.30 Cinefestalfa in oratorio con ingresso da via Poerio 20: visione del film: “Into the wild - Nelle terre selvagge”, regia di Sean Penn.

Venerdì 14 settembre

Ore 20.00 in oratorio con ingresso da via Poerio 20: “Se ci fosse un uomo: riscoprirsi con Giorgio Gaber”. Viaggio in musica e parole.

Dialogano: Beniamino Marcone; Corrado De Benedittis; Giuseppe Nocella, chitarra e voce; Nicola Loiodice, chitarra; Michele Gallo, percussioni.

Sabato 15 settembre

Ore 18.30 in San Domenico Santa Messa. Rendiamo grazie al Signore facendo memoria del 39esima anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale di don Gino.

Ore 20.00 nel chiostro: convivialità fraterna e brindisi di chiusura benaugurante per la 32a edizione del 2019. Il Festalfa continua: altri appuntamenti sul tema non mancheranno di continuare a stimolare e a coinvolgere nella riflessione.