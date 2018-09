Scuola “Imbriani”, approvato il progetto definitivo per i lavori di riqualificazione

Approvato dalla Giunta comunale di Corato il progetto definitivo per la riqualificazione dell’edificio scolastico “M.R. Imbriani”, finalizzato all’adeguamento alle norme di sicurezza: il progetto, che fa parte del Programma triennale delle opere pubbliche (approvato in consiglio comunale il 26 aprile scorso), è redatto dall’ing. Antonio Addario, e prevede un importo complessivo di lavori per 300mila euro.



In particolare, gli interventi di adeguamento consisteranno nella verifica della vulnerabilità sismica, della caduta di elementi dall’alto per distacco di intonaco o svellimento di copertine, scossaline e ammaloramento di strutture cementizie; emergenza anti-incendio; stato dell’impianto elettrico; precarietà degli infissi dei locali utilizzati soprattutto dagli alunni per l’aspetto della sicurezza dei ragazzi e l’aspetto di efficentamento energetico; barriere architettoniche.

Dopo l’approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta Comunale, ora si procederà per la gara di appalto: i lavori riguarderanno anche interventi di impermeabilizzazione dei giunti sismici, demolizione e ricostruzione dei lucernari, sostituzione infissi, distribuzione di nuovi corpi illuminanti a led nel piano rialzato e nel primo piano, l’installazione di presidi anti-incendio, idranti ed estintori, percorsi d’esodo, secondo un piano di sicurezza ed attraverso un crono programma. A questo di aggiungono ulteriori 240mila euro per allestimento laboratori didattici innovativi che miglioreranno la qualità dell’apprendimento dei nostri ragazzi.

«La riqualificazione di questo edificio scolastico in cui ha sede una scuola media – commenta il Sindaco, Massimo Mazzilli – con l’adeguamento alle norme di sicurezza, era un preciso impegno di questa amministrazione comunale, che lo ha inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e ha ottenuto il finanziamento dalla Regione - Por Puglia 2014/2020. A breve sarà indetta la gara d’appalto. Un ringraziamento va all’assessore ai lavori pubblici ing. Salvatore Mattia e a tutto il settore lavori pubblici per l’impegno profuso».