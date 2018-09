​Le iscrizioni si apriranno venerdì 7 settembre nella sede di via Mameli 4, dal lunedì al sabato dalle 18.30 alle 21. Per informazioni è possibile contattare i numeri 320.7270897 oppure 333.3657860

“Corridendo” per la ricerca, al via le iscrizioni per la maratona con “Il sorriso di Antonio”