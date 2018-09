Con Legambiente alla scoperta dei borghi autentici d’Italia

Per scoprire quell’Italia nascosta ai più. Con questo obiettivo Legambiente è all’opera per un’altra delle iniziative finalizzate a promuovere una forma di turismo autentico, per la valorizzazione dei piccoli borghi ricchi di natura e storia, di quella bellezza che l’Italia può vantare per paesaggi, spazi, odori, sapori e saperi che si trovano in quasi tutti gli angoli della nostra nazione.



«Settembre - scrivono dall’associazione - per noi legambientini rappresenta un mese pieno di attività, come la campagna di Puliamo il Mondo, soprattutto per la promozione della conoscenza del territorio. Pertanto, abbiamo organizzato una gita domenica 23 settembre alla scoperta di Biccari.

Il centro del subappennino dauno con i suoi 2.800 abitanti e la sua posizione collinare, gode di un bellissimo paesaggio che si estende tra boschi e aree naturali. Il territorio di Biccari comprende anche le località di Berardinone, Sant’Antonio e Tertiveri. Si tratta di un territorio irregolare, con variazioni altimetriche importanti, che vanno da 181 metri a 1151 metri sul livello del mare. Il panorama che offre è molto suggestivo: dal borgo si possono ammirare vaste distese di pascoli, vigneti e oliveti, ma anche boschi lussureggianti ideali per passeggiate ed escursioni alla scoperta della natura tipica della Daunia. L’aspetto naturalistico rappresenta uno dei fiori all’occhiello di Biccari.

L’area naturale lago Pescara - monte Cornacchia - bosco Della Cerasa è attrezzata con zone pic-nic, maneggi, punti ristoro, alberghi e altre strutture che permettono di fruirne immergendosi totalmente nel relax e nella bellezza della natura di questa zona della Puglia. La montagna è la protagonista assoluta dell’area e spicca il monte Cornacchia, la vetta più alta della regione, ma da vedere sono anche i boschi dove ancora oggi si può trovare il tartufo tipico del posto, lo Scorzone.

Tra i boschi da vedere spicca quello della Cerasa e il Boschetto. Mentre nel primo si possono ammirare cerri, aceri campestri e noccioli, bellissime orchidee e altri fiori rari, nel secondo crescono, oltre ai cerri e agli aceri campestri, olmi e roverelle. Altro angolo naturale di grande bellezza è il lago Pescara, che si trova a nord-est di Monte Cornacchia, alle pendici del Toppo Pescara a 900 metri di altitudine. Il nome di Biccari compare per la prima volta in un documento che risale alla metà del IX secolo e sembra derivare dal latino “vicus”, “Bicchiere” o “Vicchiere”.

Il territorio, anticamente abitato dai Dauni, venne colonizzato prima dai Romani e poi da molte dominazioni, tra cui quella bizantina, longobarda e normanna. Fu però sotto gli Svevi, in particolare durante il regno di Federico II, che il Borgo visse un periodo di sviluppo e splendore, durante il quale, per difendersi dagli attacchi esterni, furono costruite molte fortificazioni. Dopo la caduta degli Svevi, Biccari passò agli Angioini, agli Aragonesi e agli Spagnoli, ai quali succedettero gli Austriaci e, infine, i Borboni. L’escursione è aperta a tutti, ma l’importante è portare scarpe comode per outdoor, un pratico kway. Tutte le informazioni sono inerite nella brochure qui sotto allegata».

«Con questa uscita vogliamo promuovere un turismo ambientale che è diverso da quello di massa – ha dichiarato il presidente Pino Soldano - per avere un nuovo concetto di natura da scoprire, di quei luoghi e spazi silenziosi da conoscere, da vivere, e da apprezzare. Su questo Legambiente è in prima fila con tutte quelle istituzioni che si battono per preservare tutti quei piccoli borghi d’Italia che, talvolta, hanno difficoltà a mantenersi in vita».

Il programma della giornata

Raduno ore 7,15, Partenza ore 7,30 parcheggio via san Vito, angolo Viale V. Veneto;

ore 10:00 circa arrivo presso il Parco Daunia Avventura - Biccari (FG), saluti istituzionali ed accreditamento attività;

ore 10:30 passeggiata naturalistica con Guida del Parco verso Lago Pescara-Monte Sidone- Toppo Pescara;

ore 13:30 pausa pranzo presso area naturalistica attrezzata del Parco Avventura. L'area è fornita di chiosco bar, tavoli pic-nic, servizi igienici;

ore 15:00 attività di Percorsi Acrobatici oppure Tiro con l'Arco

ore 17:00 termine attività;

ore 17,15 passeggiata a Biccari;

ore 18,30 circa rientro;

ore 20 circa ritorno a Corato, parcheggio via san Vito, angolo Viale V. Veneto.

È possibile effettuare una o più attività opzionali fuori dal costo della quota di partecipazione.



La quota di partecipazione per adulti e bambini è di euro 25 per i soci; per i non soci euro 30. La quota comprende il viaggio su bus granturismo andata e ritorno, utilizzo navetta, accesso al parco, passeggiata naturalistica, utilizzo dell’area picnic e dei relativi servizi. Per i non soci va sottoscritta una liberatoria. Il pranzo è al sacco a carico di ogni partecipante. Per informazioni: presso la sede in via Niccolini, 29 il giovedì e il venerdì dalle 20 alle 21, chiamando i numeri 3464263936, 3683678208 o 3287053637 o mediante i canali social: www.legambientecorato.it, Facebook, Twitter e G+. Email: info@legambientecorato.it.