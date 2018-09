La “Sfilata dei veicoli d'epoca” diventa “Moda al Volante”

L'Associazione Turistica Pro Loco "Quadratum" anche quest’anno è alle prese con la “Sfilata dei veicoli d'epoca”. E la quinta edizione annuncia di «avere una marcia in più».



Nell’intenzione di valorizzare i bolidi della tradizione motoristica con il costume e le mode delle epoche che li hanno contraddistinti, la manifestazione prende il nome di “Moda al Volante” ponendo l’accento sulla cura dei partecipanti anche nell’abbigliamento capace di rievocare l’atmosfera dell’epoca del veicolo.

È obbligatorio per i partecipanti (conducente e trasportati) l'abbigliamento a tema.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Corato, si svolgerà domenica 23 settembre con il seguente programma: raduno alle ore 9.00 in via Lama di Grazia, partenza alle 10.00 per seguire il percorso per i viali ed i corsi cittadini. In ultimo l’arrivo e lo stazionamento dei mezzi in piazza Vittorio Emanuele.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che possiedono un’automobile, una moto ed una bicicletta d’epoca, previa prenotazione entro il 20 settembre tramite modulo di iscrizione che è possibile scaricare dal sito www.prolococorato.it o ritirare presso la sede della Pro Loco in Piazza Sedile 41.