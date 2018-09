I sogni e le passioni di Francesco Tedone, lo studente coratino vittima della strage dei treni del 12 luglio 2016, potranno prendere forma attraverso l'associazione che porta il suo nome, e la cui sede è stata inaugurata ieri in via Vannucci, davanti a piazza Almirante. Il simbolo che campeggia nel logo è la fenice che, mito vuole, sia rinata dalle sue ceneri.

L' obiettivo dell'associazione "Francesco Ludovico Tedone", fortemente voluta dalla famiglia del ragazzo e presieduta dai fratelli Natale e Tiziana, è quello di ricordare Francesco ma soprattutto trasmettere la sua voglia di vivere, di conoscere e di mettersi in gioco attraverso l'arte, la musica, lo sport. «Speriamo che serva ad invogliare i ragazzi a inseguire i propri sogni», ha commentato Tiziana, sorella di Francesco e vicepresidente dell'associazione. C'era anche Mizuki, la migliore amica di Francesco in Giappone.



Un percorso che parte da lontano, dalle tante iniziative create per ricordare il giovane studente, dalla borsa di studio per un viaggio in Giappone in collaborazione con Intercultura, fino a Komorebi, l'evento organizzato per due anni di fila, il giorno dell'anniversario del tragico incidente.

L'associazione è già operativa. A breve partirà un piccolo laboratorio d'arte, è stato allestito un palco dove sarà possibile esibirsi in acustico e una libreria accoglierà libri donati per fare book sharing, condividere e diffondere la cultura. Da oggi l'amore per la vita e le passioni di Francesco hanno una nuova casa.