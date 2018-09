Erasmus Plus, docenti e alunni dell'Imbriani preparano le valigie per l’Europa

Dopo un lungo lavoro di progettazione in team, l'istituto "Imbriani-Piccarreta" si è aggiudicato l’approvazione del progetto europeo Erasmus plus nell’azione AK229-partenariati strategici tra le scuole. Ad ottobre la scuola ospiterà una rappresentanza dei docenti partner provenienti da Polonia, Portogallo e Lettonia per il primo meeting organizzativo.



«La nostra scuola ha sempre mostrato sensibilità e interesse verso il potenziamento delle lingue straniere attraverso progetti interni per l’acquisizione delle certificazioni linguistiche e per lo sviluppo delle quattro abilità» fanno sapere dall'istituto. «Inoltre, negli anni precedenti, la partecipazione al progetto Comenius ha consentito di maturare competenze e abilità nel campo della progettazione Europea, permettendo anche a numerosi docenti ed alunni di fare amicizia e confrontarsi con realtà diverse».

Erasmus Plus, il nuovo programma di mobilità dell’Unione Europea, finalizzato all’istruzione, alla formazione e allo scambio delle buone pratiche scolastiche in Europa avrà una durata biennale e sarà rivolto ad insegnanti e alunni che vivranno le mobilità europee come momento formativo, educativo e di crescita.

«Siamo l’unica scuola secondaria di I grado nel territorio coratino a rappresentare l’Italia in Europa con un progetto dal titolo accattivante “The young knights around the European table” insieme a scuole della Polonia, del Portogallo e della Lettonia. Lo scopo del progetto è scoprire l’eredità culturale dei nostri paesi da diversi punti di vista e con particolare riferimento alle tradizioni locali, per poterle condividere con i nostri partners europei attraverso diversi canali multimediali».

Il progetto si articolerà in più fasi, la prima delle quali ad ottobre a Corato presso la stessa scuola, insieme ai paesi partner che verranno ospitati in famiglia.

Il progetto Erasmus plus sarà anche l’occasione per potenziare l’uso concreto della lingua inglese, per docenti e alunni, in situazioni reali al fine di costruire una vera identità europea e far interagire la nostra scuola in una dimensione internazionale.