Educazione civica nelle scuole, un’ora alla settimana per formare buoni cittadini

Un’ora settimanale di educazione alla cittadinanza, per lavorare alla formazione di buoni cittadini partendo dai banchi di scuola e cercando di colmare il gap di conoscenza delle regole minimali di cittadinanza. Sono gli obiettivi di una proposta legge di iniziativa popolare presentata dall’Anci nazionale nei mesi scorsi, alla quale alla vigilia dell’apertura del nuovo anno scolastico aderisce anche l’Amministrazione Comunale di Corato.



Lo annunciano il sindaco Massimo Mazzilli e l’assessore alla Pubblica istruzione Nunzia Leo, condividendo l’obiettivo di introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado un’ora autonoma di educazione alla cittadinanza, uniti nell’aderire alla raccolta delle firme per la legge di iniziativa popolare sull’educazione alla cittadinanza.

«È un obiettivo che raccoglie il bisogno di spirito civico sentito da ogni sindaco e da ogni comunità. Vogliamo far capire alle famiglie che questa competenza è fondamentale non solo per diventare buoni cittadini ma anche per realizzare sé stessi - dice il sindaco - e per questo vogliamo coinvolgere al massimo cittadini e comunità».

«C’è bisogno di migliorare la formazione soprattutto delle nuove generazioni - sottolinea l’assessore Leo - il cui mezzo più efficace, oltre alle famiglie, è il mondo scolastico».

Per raggiungere le cinquantamila firme necessarie per una proposta di legge di iniziativa popolare c’è tempo fino al 5 gennaio. I cittadini che vorranno aderire a questa raccolta di firme potranno recarsi presso la Biblioteca Comunale ubicata in Largo Plebiscitio, 21 durante l’orario di apertura al pubblico.

La proposta di legge, il materiale grafico e gli aggiornamenti sugli eventi della campagna sono pubblicati sul sito e sulle pagine social dell’Anci. Gli hashtag sono #Educazioneallacittadinanza e #Obiettivo50mila.