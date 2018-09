Nuovo progetto Erasmus+, Corato accoglie 40 giovani da tutto il continente

Corato diventa ancora una volta il centro dell'Europa giovane, quella dei progetti Erasmus+: gli occhi di 40 giovani del nostro continente saranno puntati sulla Città non semplicemente per una passeggiata turistica, bensì per intessere relazioni, contatti, aprire nuovi orizzonti culturali, sociali e - perché no? - anche economici.



«Come assessore alle politiche giovanili - commenta Luigi Menduni - posso dirmi più che soddisfatto di questo nuovo risultato raggiunto grazie al lavoro di partnership con Eurosud, supportato dalla disponibilità dell'amministrazione comunale e con la collaborazione di Forum dei Giovani Comune di Corato, Informagiovani e Corato Open Space».

«In questi ultimi mesi abbiamo collaborato molto con il Comune di Corato ed in particolare con l’ass. Menduni - dichiara l'avv. Difronzo, presidente di Eurosud - per coinvolgere quanti più ragazzi nella mobilità europea. Il programma Erasmus+ continua ad aprire le frontiere e a sostenere lo scambio di conoscenze in Europa e nel Mondo. In questo modo si sviluppa e rinvigorisce la comune identità europea, si trasforma in maggiori possibilità di occupazione. Sinergia è la parola d'ordine per creare futuro ed opportunità per i giovani coratini».