Nel nome di San Cataldo: a Taranto il primo raduno delle "Terre Cataldiane"

«Un incrocio di “parlate” da tutta l’Italia centro meridionale, di scambio di notizie di fatti miracolosi, dati storici e illustrazioni di culti e tradizioni». Così Aldo Scaringella, il presidente della Deputazione maggiore di San Cataldo, ha descritto il primo raduno delle "Terre Cataldiane", dei Comuni e delle parrocchie che mantengono viva la devozione a San Cataldo, il patrono della città bimare.



«Questo - ha evidenziato don Emanuele Ferro, parroco della basilica cattedrale e promotore dell’iniziativa - con l’obiettivo di dar vita ad una banca dati su tutto ciò che concerne il Santo vescovo. L’iniziativa parte da un progetto del prof. Vittorio De Marco, ordinario di storia contemporanea all’Università del Salento e già oggetto di un protocollo d’intesa stipulato anni addietro tra mons. Benigno Luigi Papa e l’allora sindaco Rossana Di Bello, approvato in giunta comunale e non più realizzato a causa del dissesto».

«Tutto ciò sarà ripreso in considerazione dall’attuale amministrazione comunale» ha promesso la consigliera comunale Carmen Galluzzo Motolese, delegata ai rapporti con gli enti religiosi e presente all’incontro in rappresentanza del sindaco Rinaldo Melucci. “Terre Cataldiane”, ha continuato don Emanuele Ferro «ha costituito un’occasione per rafforzare il culto e lo studio della figura di San Cataldo, un personaggio d’attualità in quanto simbolo dell’accoglienza (approdò in riva ai due mari a causa di un naufragio), della missionarietà, in quanto seppe risvegliare la fede in città, e amico degli operai (fece risorgere un muratore, vittima di una disgrazia sul lavoro).

Ma il vescovo irlandese è anche un Santo da riscoprire, in quei comuni che l’hanno declassato da patrono principale a secondario perché. Non lo pregava più nessuno: è accaduto in un centro laziale, dove il suo posto è stato preso da San Giovanni».

Hanno portato il loro saluto ai convegnisti la consigliera Galluzzo e l’ammiraglio Salvatore Vitiello, padrone di casa fra i partner principali nell’organizzazione dei festeggiamenti. Non sono mancate le testimonianze dei rappresentanti delle delegazioni, da don Beniamino Cirone, assistente spirituale delle città del Crocifisso e parroco di Brienza, Comune particolarmente legato a Taranto per aver entrambi come patrono San Cataldo.

In virtù di un “patto di amicizia” stipulato 10 maggio del 2015, l’anno successivo giunsero nel centro lucano le reliquie di San Cataldo. «Fu quasi una missione popolare – ha raccontato don Beniamino – con l’afflusso continuo di fedeli in chiesa e le molte confessioni raccolte per l’occasione dai sacerdoti». Particolari episodi legati al Santo sono stati raccontati anche dagli esponenti delle delegazioni di Corato, Supino (Frosinone), Roccaromana (Caserta), San Cataldo (Caltanissetta), Cariati (Cosenza) e Bari, dove all’indomani della festa di San Nicola, ha luogo lo sbarco del quadro del santo e la processione per le vie del quartiere del quartiere del Faro.

Nella serata di sabato non è mancato il pellegrinaggio dall’atrio del Palazzo di Città (piazza Castello) fino alla Cattedrale di Taranto. La Deputazione maggiore di San Cataldo ha partecipato con il suo gonfalone al corteo insieme a quello delle delegazioni e della Città di Taranto.