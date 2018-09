Finalmente è stato compiuto un passo in avanti importante per il campo sportivo comunale: il 30 agosto è stato pubblicato il bando per affidare l’appalto dei lavori di realizzazione dell’impianto sportivo alternativo con l’adeguamento e la messa a norma delle strutture esistenti, spogliatoi compresi.



La gara per Corato è stata indetta dalla Centrale Unica di Committenza che, oltre al nostro Comune, comprende i Comuni di Bitonto, Giovinazzo, Ruvo di Puglia e Molfetta.

L’importo complessivo dell’appalto, compresi i costi per l’attuazione delle misure di sicurezza predeterminati dalla Stazione Appaltante, ammonta a 582mila euro (Iva esclusa). Per il prato in erba sintetica è prevista una spesa di circa 466mila euro mentre ai lavori edilizi e stradali sono destinati altri 116mila euro. I lavori oggetto dell’appalto sono finanziati con mutuo dell’Istituto per il Credito Sportivo.

Secondo quando stabilito dal bando le aziende potranno presentare le proprie offerte entro il 5 ottobre 2018. Le offerte vanno inviate al Comune di Corato (Ufficio Contratti e Appalti), al civico 7 di piazza Matteotti 7.

I concorrenti potranno richiedere agli Uffici del Comune di Corato eventuali chiarimenti in ordine ai contenuti del bando di gara, del disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto, dei relativi allegati e dei documenti posti a base di gara.

Il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Gaetano Domenico Pierro, funzionario tecnico di ruolo del Comune di Corato. Nel bando sono precisati anche i relativi recapiti: telefono 080/9592269; fax: 080 9592323, indirizzo email: gaetano.pierro@comune.corato.ba.it.

La fase successiva sarà «l’aggiudicazione e l’esecuzione dei lavori» scrive il sindaco Mazzilli sulla bacheca del suo profilo facebook.