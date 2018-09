Piazza Di Vagno si è vestita di bianco per la prima cena a tema total white organizzata nella piazza inaugurata il 27 luglio scorso. L'evento, organizzato da La Centrale delle Idee Donne & Società presieduta da Laura Maldera e totalmente gratuito, aveva come obiettivo quello di valorizzare luoghi di Corato. Non è stato un caso che la cornice della serata sia stata la storica piazza del pesce, già riscoperta dai cittadini quest'estate.

I coratini hanno risposto presente, riempiendo la piazza di tavoli e sedie addobbati con fiori, palloncini e centrotavola, il tutto rigorosamente di colore bianco. Sin dalle sette è cominciato il via vai e pian piano, tra cartoni di pizza e teglie di alluminio, i tanti commensali hanno preso posto per condividere all'aperto questo momento di convivialità.

Gruppi di ragazzi, famiglie e coppie hanno mangiato tutti assieme, attenti a non sporcare la piazza. C'è stato spazio anche per qualche simpatica goliardata come l'arrivo di un folto gruppo di "sceicchi" che si è accomodato assieme agli altri.

Non solo colori e sapori ma anche buona musica con la cover band di Mario Biondi. Il loro nome? Michael White, ovviamente.