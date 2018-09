Associazione Francesco Ludovico Tedone, la sede apre i battenti

Apre i battenti la la sede operativa dell'associazione Francesco Ludovico Tedone, nata nel novembre 2016 in memoria dello studente 17enne vittima dell’incidente ferroviario del 12 luglio 2016, sulla tratta Andria-Corato.

Martedì 4 alle 20 si terrà l'inaugurazione nei locali di via Vannucci, una traversa di piazza Almirante, già piazza Palermo.

«Continueremo il nostro progetto giorno per giorno, tra musica e arte» è la promessa dei promotori dell'associazione.

Francesco era tornato il giorno prima dell'incidente da un anno di studio in Giappone, carico di aspettative, sogni e nuove passioni. Poiché le sue passioni sono state spezzate e spazzate via, l’associazione vuole incentivare a rispondere ad eventi dolorosi come questo con le uniche armi possibili: musica, sport, arte, vita.