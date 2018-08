​Forza Vitale festeggia 25 anni di attività al SANA di Bologna

Forza Vitale, azienda che produce e commercializza in Italia, Europa e Stati Uniti integratori ed estratti erboristici, festeggia i suoi "primi" 25 anni di attività al "SANA" di Bologna, tra i più importanti appuntamenti internazionali per i professionisti del bio e del naturale.



L'edizione 2018 di SANA, in programma dal 7 al 10 settembre presso i padiglioni di Bologna Fiere, ha un significato speciale anche per la stessa manifestazione che celebra quest'anno il suo 30° anniversario.

Una felice e gradita coincidenza per il dr. Vito Cannillo, amministratore dell'azienda pugliese secondo cui "i 30 anni di SANA stanno a testimoniare l'importanza del settore degli integratori e dei prodotti naturali a diversi livelli, da quello riferito ovviamente al nostro benessere psico-fisico a quello economico. Questo comparto - ha aggiunto Cannillo - vista la forte crescita e la grande attenzione che riceve quotidianamente, ha bisogno di estrema serietà e continua preparazione per dare garanzie ai consumatori e non finire nel mare indistinto di chi purtroppo ogni tanto s'improvvisa produttore del bio e del naturale".

L'azienda non a caso nel corso dell'evento punterà a presentare le ultime novità del suo laboratorio in tema di ricerca, sviluppo e certificazione con particolare riferimento al proprio sistema E.C.I. (Estrazione Circolativa Integrata) metodo capace di assicurare alti standard di qualità ai prodotti Forza Vitale grazie al pieno recupero dei principi attivi contenuti nelle piante, preziosi alleati del benessere dell'organismo. Insieme all'E.C.I. saranno poi mostrate le nuove linee di produzione per farmacie, erboristerie, para-farmacie, medici e nutrizionisti con la possibilità di seguire tre focus gratuiti di approfondimento curati da esperti del settore.

Ricchissimo il programma del 30° Anniversario declinato su tre tematiche di assoluto rilievo e interesse per il mondo del benessere come l'alimentazione biologica, la cura naturale del corpo bio e il green lifestyle e arricchito dal Veganfest, da una folta presenza di operatori stranieri (U.S.A., Giappone solo per citare alcuni paesi) e da un intenso calendario di conferenze e dibattiti.

Forza Vitale offre infine agli operatori del settore la possibilità di ricevere l'ingresso omaggio a SANA: è sufficiente inviare una richiesta con il proprio nome e cognome all'indirizzo comunicazione@forzavitale.it entro martedì 4 settembre.