Raccolta funghi, in biblioteca un corso per l'abilitazione

In vista della stagione autunnale, legata in maniera maggiore alla raccolta dei funghi epigei freschi, il Comune di Corato - Servizio Agricoltura (III Settore) ha organizzato dal 17 al 19 settembre prossimo un corso per il rilascio (durata 12 ore) o aggiornamento (durata 7 ore) dell'abilitazione alla raccolta di funghi epigei freschi.



Si ricorda infatti che la raccolta dei funghi è consentita soltanto ai possessori di questo tipo di abilitazione, ed è invece vietata se effettuata senza i necessari permessi.

In particolare il corso verrà così suddiviso: le lezioni per il conseguimento della abilitazione si terranno nei giorni 17, 18 e 19 settembre dalle ore 15.30 alle ore 19.30; le lezioni per l’aggiornamento della abilitazione si terranno invece il 17 settembre dalle ore 15.30 alle ore 19.30 e il 19 settembre dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

Il corso sarà tenuto da professionisti micologi appartenenti alla Associazione Micologica Alta Murgia Terra degli Orsini (“A.M.A.M.T.O.”, facente parte dell’U.M.I. - Unione Micologica Italiana), iscritta nel registro regionale pugliese A.P.S.

Gli interessati possono presentare domanda entro venerdì 14 settembre presso l’Ufficio Agricoltura (2 ° piano del Palazzo di Città ex - Suap). Documenti occorrenti: una fotocopia del documento d'identità in corso di validità; in caso di aggiornamento permesso scaduto.