Primo raduno delle Terre Cataldiane, presente anche una delegazione da Corato

Sarà presente anche una delegazione coratina al primo raduno delle Terre Cataldiane che si svolgerà a Taranto nei giorni 1 e 2 settembre.

Si tratta del primo raduno delle parrocchie, dei santuari, delle chiese, delle confraternite, delle città, dei paesi e delle frazioni unite dal patrocinio di San Cataldo.

La valorizzazione del territorio che tiene insieme fede, arte e tradizione parte dalla Città Vecchia e dalla Cattedrale di San Cataldo.

«Come un seme fecondo, Cataldo, vescovo irlandese, piantato nel suolo tarantino, ha illuminato con la sua testimonianza e i prodigi avvenuti per la sua intercessione, tantissimi luoghi dell’Italia e del Mondo - sottolineano dalla Curia. Il progetto Terre Cataldiane vuole raccordare tutti i luoghi interessati alla devozione a San Cataldo in una rete di fraternità che oltre a tenere i contatti organizza alcune iniziative come la Banca dati della devozione e della storia cataldiana. L’occasione sarà utile per presentare ai partecipanti con i quali condividiamo la comune devozione a San Cataldo la città di Taranto e le sue peculiarità».

Con il patrocinio del Comune di Taranto, della Marina Militare della Confcommercio, sono state organizzate visite guidate al Mudi, alla cattedrale alla città vecchia e grazie alla motonave Calajunco l’escursione dei Due Mari, nonché l’offerta di due pranzi a cura delle missionarie del Sacro Costato, che da anni operano nella formazione professionale nell’ambito della ristorazione.

Infatti, due docenti chef della suola Cifir, Teresa D’Oria e Massimo Vaglio, hanno composto un menu a base di prodotti tipici del territorio tarantino. Oltre che da Corato, le delegazioni presenti al raduno provengono da Bari, Pattano (Salerno), Cariati (Cosenza), Brienza (Potenza), Roccaromana (Caserta), Supino (Frosinone), San Cataldo (Caltanissetta).

Il programma

Sabato, dopo l'arrivo nella piazza d’Armi del Castello Aragonese, i partecipanti verranno accolti dai saluti di Monsignor Filippo Santoro, Arcivescovo Metropolita di Taranto; Rinaldo Melucci sindaco di Taranto, Ammiraglio Salavtore Vitiello, Comandante del Comando Marittimo Sud Marina militare.

Il programma prevede poi la tavola rotonda intitolata "San Cataldo: la sua storia nella devozione e nell’arte" con la presentazione del progetto "Banca Dati di San Cataldo". Interverranno don Francesco Simone, direttore dell’ufficio diocesano per i beni culturali, e Vittorio De Marco, ordinario di storia contemporanea all’Università del Salento

Nel pomeriggio pellegrinaggio alla Cattedrale di Taranto: la confraternita di San Cataldo precederà il corteo con i gonfaloni delle delegazioni e quello della Città di Taranto. Accompagnerà la grande orchestra di fiati Santi Cecilia.

La giornata si concluderà con i Vespri solenni e la venerazione delle reliquie e del simulacro del Santo Patrono

Chiusura del raduno domenica 2 settembre con la visita al Museo Diocesanoe la Santa Messa in Cattedrale presieduta da Mons. Alessandro Greco, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Taranto.