Servizio civile, dalla Pro loco due posti per il progetto "Dalla terra alla tavola"

Altri posti in città per il servizio civile nazionale. Arriva dalla Pro Loco “Quadratum” un ulteriore bando di selezione per due volontari per il progetto “Dalla terra alla tavola, viaggio enogastronomico tra biodiversità agricola e modelli antropologici” relativo al settore "patrimonio artistico e culturale".

Il progetto si pone l’obiettivo di procedere ad una raccolta sistematica del patrimonio storico, ambientale e demo etnoantropologico del Comune di Corato e delle aree limitrofe, e alla promozione del turismo culturale. Tale lavoro è finalizzato alla redazione finale di un report sugli obiettivi e i risultati realizzati attraverso il progetto.

Gli aspiranti volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente alla Pro Loco scegliendo tra: invio con pec, a mezzo raccomandata A/R o a mano. È possibile scaricare il bando cliccando qui.

La domanda dovrà essere presentata nella sede della Pro Loco scelta in duplice copia firmata in originale con penna blu completa degli allegati, rispettandone l’ordine.

Il termine per l’invio delle domande via Pec o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle 18 del 28 settembre 2018; Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione.

Le selezioni si svolgeranno il 6 ottobre presso la sede della Pro Loco di Conversano sita in Piazza Castello.