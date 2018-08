Al parco la Puglia "si mangia in un boccone"

Tutto pronto per la prima edizione della sagra "La Puglia in un boccone" che si svolgerà domenica 2 settembre nel parco comunale di via Sant’Elia a partire dalle 17.

«Si tratta di una manifestazione gastronomica che ha come fulcro la valorizzazione delle tradizioni gastronomiche pugliesi - spiegano gli organizzatori - con lo scopo di esaltare le specialità locali, semplici nella preparazione, ma che assicurano qualità degli ingredienti. La mission della sagra è quello di valorizzare non solo il territorio pugliese ma anche quello di creare momenti di convivialità e aggregazione all’interno del paese».

Nell’evento, che rientra nel programma dell'Estate Coratina, saranno presenti numerosi stand dove poter degustare o acquistare prodotti tipici locali e piatti preparati al momento.

Ad accompagnare la serata ci saranno animazione per bambini e musica dal vivo. L'ingresso è libero, mentre le degustazioni sono a pagamento.

Info: lapugliainunboccone@gmail.com oppure 338.4763073.