Un anno da volontario con Oasi2: 9 posti a disposizione per 3 progetti di Servizio Civile Nazionale Nell’ambito del bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per il reclutamento di 1.331 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale nella Regione Puglia.

Il progetto Migr-Azioni 2.0, con sede a Bisceglie e a Corato, prevede la selezione di 4 volontari, che saranno impiegati nelle attività di assistenza nel Centro di Accoglienza Straordinaria, nello Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, e per il servizio di accoglienza per le donne vittime di tratta. Sarà titolo preferenziale la conoscenza di una lingua, inglese o francese.

Il progetto ‘NonTiScordarDiMe’, con sede a Trani, prevede la selezione di 2 volontari, che saranno impiegati nelle attività di assistenza agli anziani ospiti di Villa Nappi, il centro diurno per le persone con demenza. E’ prevista una riserva prioritaria per i volontari con bassa scolarizzazione.

Il progetto ‘Orti Etici: l’agricoltura sociale in Comunità’, con sede a Trani, prevede la selezione di 3 volontari che saranno impegnati nelle attività di assistenza per tossicodipendenti ed etilisti in percorsi di recupero, in particolare nei percorsi di agricoltura sociale.

Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, da scegliere tra i progetti inseriti nel bando nazionale e nei bandi delle Regioni e delle Province autonome pubblicati.

Possono presentare domanda di ammissione i cittadini italiani, comunitari o extra comunitari purché regolarmente soggiornanti in Italia, che abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 28 anni alla data di presentazione della domanda, senza carichi penali pendenti. Nei dodici mesi del servizio sarà richiesto un impegno settimanale di 30 ore.

C’è tempo per candidarsi fino al 28/09/2018, alle 23:59. In caso di consegna a mano, entro le ore 18:00 dello stesso giorno.



Sul sito www.oasi2.it sono a disposizione tutte le informazioni sui progetti, le modalità di presentazione delle domande, i modelli e la documentazione da presentare.